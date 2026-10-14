Прикамские депутаты Госдумы заняли посты в комитетах нижней палаты парламента
14.10.2026, 07:06
Депутаты от Пермского края избраны первыми заместителями председателей и заместителями председателей комитетов. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, Антон Немкин избран первым зампредом комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Ирина Ивенских стала первым зампредом комитета по просвещению, а Андрей Климов занял аналогичный пост в комитете по международным делам.
Кроме того, ранее стало известно об избрании Олега Калинского на пост заместителя председателя комитета по экономической политике, Елена Гущина стала зампредом комитета по просвещению. Все парламентарии представляют фракцию партии «Единая Россия».