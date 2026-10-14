Прикамские депутаты Госдумы заняли посты в комитетах нижней палаты парламента

Депутаты от Пермского края избраны первыми заместителями председателей и заместителями председателей комитетов. Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, Антон Немкин избран первым зампредом комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту. Ирина Ивенских стала первым зампредом комитета по просвещению, а Андрей Климов занял аналогичный пост в комитете по международным делам.