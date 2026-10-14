По делу о взятках арестован директор «Красноярского городского парка»

В отношении директора возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По версии следствия, в 2026 году фигурант дела получил частями взятку на сумму 400 тыс. руб. Взамен, говорится в сообщении, он организовал беспрепятственную приемку строительных работ при благоустройстве одного из культурно-развлекательных объектов города.