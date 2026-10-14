«Я стал свидетелем стремительных темпов роста Казани»
Генеральный консул Республики Индия в Казани — о развитии города и близости Татарстана и Индии
Российско-индийские отношения охватывают различные области сотрудничества, от экономики и энергетики до науки и культуры. В Российской Федерации, помимо главного посольства Индии в Москве, работают генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, а с января 2026 года — и в Казани. Генеральный консул Республики Индия в Казани господин Джейсундхар рассказал, каким показался ему этот город по приезду, где он уже успел побывать и как много общего между Татарстаном и Индией.
— Господин Джейсундхар, вы являетесь первым Генеральным консулом Республики Индия в Казани и приступили к своим обязанностям относительно недавно, в январе 2026 года. Когда вы приехали в Казань, вы упомянули, что это всего лишь второй город, который вы посетили в России — первым была, конечно, Москва. Какой вам показалась Казань после Москвы и Индии? Чем это вас удивило и, возможно, удивляет до сих пор?
— Для меня Казань — это город, который ассоциируется со многими «первыми». Первым российским городом, который я посетил за пределами Москвы, была Казань. Я приехал сюда в июне 2015 года, когда мы впервые отмечали Международный день йоги. Тогда я не знал, что вернусь в Казань десять лет спустя в качестве первого Генерального консула Индии. Но, как говорится, у жизни есть планы, которые превосходят все наши ожидания. Я счастлив вернуться в город, красота и порядок которого впечатлили и вдохновили меня с первого взгляда.
Прошлой зимой, когда я ехал из Москвы в Казань, чтобы приступить к своим обязанностям, масштабы роста и развития города за последние десять лет были, мягко говоря, удивительными. Даже за последние девять месяцев, что я здесь, я стал свидетелем динамизма и стремительных темпов роста Казани.
— Удалось ли вам за эти месяцы познакомиться с какими-то интересными предприятиями Республики Татарстан, побывать в сельских районах республики? Что из этого вам особенно запомнилось?
— Да, я посетил несколько крупных промышленных предприятий и производственных объектов в Татарстане, а также сельские районы. Мне особенно запомнился визит на авиационные заводы, завод КамАЗ и в поселок Богатые Сабы.
— Какие местные блюда вы успели попробовать? На вкус индийцев, привыкших к ярким ароматам и множеству специй, наши блюда могут показаться пресными, но, например, знаменитый татарский чак-чак очень похож на индийские сладости кажа или джалеби. Насколько хорошо индийская кухня представлена в Казани и какие еще татарские блюда похожи на индийские?
— На самом деле у нас много общих блюд. У знаменитого татарского чак-чака есть гораздо более близкий аналог дома, в Индии, под названием «манохарам», который входит в состав блюд, подаваемых на свадьбе, с той лишь разницей, что он подслащен джаггери (натуральным нерафинированным сахаром. — Прим. Ъ), а не медом, используемым в чак-чаке. Мне также понравились эчпочмак и губадия.
В Казани есть несколько хороших индийских ресторанов, и в меню некоторых из них сочетаются татарские и индийские блюда, что в некотором смысле символизирует сближение наших двух богатых культур.
— На ваш взгляд, в чем основные сходства между Татарстаном и Индией? Прежде всего, конечно, религия: ислам исповедует большинство жителей Татарской Республики и является второй религией после индуизма в Республике Индия. Следовательно, по-видимому, должно быть много похожих традиций и ритуалов — каких именно?
— Поскольку вы упомянули ислам, я хотел бы начать с того, что фактически каждый исламский праздник, который отмечается в Татарстане, с размахом отмечается и в Индии. Я сам принимал участие во многих празднованиях ифтаров (вечерних приемов пищи у мусульман во время священного месяца Рамадана, которым прерывается дневной пост. — Прим. Ъ) во время месяца Рамадана в этом году в Казани.
Древний татарский и башкирский фестиваль Сабантуй имеет много сходств с фестивалем Макар Санкранти и его разновидностями по всей Индии. Мы поклоняемся Солнцу и благодарим его за обильный урожай, отмечаем различные аспекты сельского хозяйства и выражаем благодарность земле за то, что она кормит нас, небесам — за то, что они дают нам обильный дождь, и таким животным, как быки, — за помощь нам в сельском хозяйстве. Во время этого фестиваля у нас проводятся различные конкурсы и игры. Есть также несколько других праздников, отмечаемых в Индии и похожих на те, что отмечаются в Татарстане.
— Россию и Индию связывают давние традиции сотрудничества в сфере образования. И сейчас около тысячи индийцев получают образование в высших учебных заведениях Республики Татарстан. Что именно они изучают и насколько ценно это образование в Республике Индия?
— Большинство индийских студентов в Татарстане и других частях России изучают медицину. Во многих университетах России курсы были изменены с учетом предметов, важных для будущих врачей, желающих работать в Индии. Кроме того, организуются специальные промежуточные курсы для подготовки студентов к экзамену иностранных выпускников медицинских вузов, который необходимо сдать иностранным выпускникам медицинских вузов для медицинской практики в Индии.
— Помимо студентов, в Татарстане проживают сотни индийцев, и сейчас наблюдается общенациональная тенденция приезда работающих специалистов, то есть количество квалифицированных кадров из Индии будет увеличиваться. Где они могут быть востребованы в Татарстане и как это изменит нагрузку на консульство?
— Да, число индийцев, приезжающих в Россию в качестве работающих специалистов, неуклонно растет. Как вам известно, у нас работают люди, обладающие навыками фактически во всех сферах деятельности, от труда в сельском хозяйстве, сантехников, сварщиков и монтажников до высококвалифицированного персонала, работающего с передовыми технологиями.
Очевидно, что это потенциально может привести к увеличению потребностей граждан Индии в консульских услугах. Но именно поэтому мы расширили наше дипломатическое присутствие, чтобы еще больше активизировать наше сотрудничество с регионом, а также для удовлетворения потребностей индийцев, проживающих здесь в качестве студентов и рабочих.
— Видите ли вы увеличение числа индийских туристов в Татарстан и увеличение числа туристов из Татарстана в Индию?
— Да. Как мы все согласимся, Татарстан — прекрасный регион, щедро благословенный природой. Все больше и больше индийских туристов, в том числе тех, кто уже посетил Россию, но не выезжал за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, стремится посетить Татарстан.
Точно так же жители Татарстана проявляют большой интерес к Индии, причем не только к ее истории и природным достопримечательностям, но и к йоге и аюрведе. Мы тесно сотрудничаем с Комитетом по туризму и другими правительственными учреждениями, чтобы развить этот интерес и преобразовать его в увеличение туристического потока с обеих сторон.
— Какие виды туризма вы считаете перспективными в Республике Татарстан? Что могло бы заинтересовать здесь индийских туристов?
— Такие виды активного отдыха, как пешие походы, водные виды спорта, круизы, кемпинги и глэмпинг вдоль рек Волга и Кама, привлекают любителей природы. Посещение древних городов, объектов ЮНЕСКО и музеев также представляет интерес для индийских туристов.
— А что бы вы порекомендовали нашим туристам, которые хотят посетить Индию? Что им нужно знать и понимать перед полетом в эту удивительную страну?
— Возможно, мой ответ прозвучит немного нескромно, но я хотел бы сказать, что в Индии есть ответы на все, что вы ищете.
Являясь самой быстрорастущей крупной экономикой, Индия обладает потенциалом для получения инвестором максимальной отдачи от инвестиций. Масштаб производства, талантливый персонал и один из крупнейших в мире потребительских рынков — редкое сочетание всех наиболее привлекательных черт в одной стране.
Даже если вы хотите посетить прекрасные горы или великолепные тропические леса, отдохнуть на нетронутых пляжах или заняться активным бизнесом в качестве туриста, все это возможно в Индии. Индия — единственная родина как бенгальского тигра, так и азиатского льва. Мы реинтродуцировали (вернули в дикую природу, где они раньше жили. — Прим. Ъ) гепардов и показали огромный рост их популяции, демонстрируя возможности устойчивого туризма в дикой природе.
Если вы хотите окунуться в историю, то у нас есть одни из старейших храмов мира с изысканными скульптурами, которые говорят с нами из давно ушедших эпох, и в то же время демонстрируют непрерывную преемственность цивилизации.
Если вы человек с духовным складом ума, то Индия вдохновит вас идти по пути, ведущему не во внешний мир, а все глубже и глубже в мир внутри нас. Итак, Индия поразит вас, удивит, напитает ваше тело, разум и душу и вызовет у вас желание никогда не покидать ее.
— В следующем году будет отмечаться 80-летие установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Какое участие Казань примет в этом праздновании? О каких дальнейших перспективах и планах на следующий год уже можно объявить?
— Я с нежностью и ностальгией вспоминаю, что десять лет назад, когда мы отмечали семидесятую годовщину установления дипломатических отношений, я был директором Культурного центра имени Джавахарлала Неру Посольства Индии в Москве. Здесь, в Казани, был проведен ряд культурных мероприятий, посвященных этому юбилею.
Теперь, когда у нас есть физическое присутствие в Казани, я уверен, что участие Казани в праздновании 80-й годовщины будет гораздо более интенсивным. Мы с нетерпением ждем возможности в ближайшее время объявить о наших планах.