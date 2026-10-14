«Я стал свидетелем стремительных темпов роста Казани»

Древний татарский и башкирский фестиваль Сабантуй имеет много сходств с фестивалем Макар Санкранти и его разновидностями по всей Индии. Мы поклоняемся Солнцу и благодарим его за обильный урожай, отмечаем различные аспекты сельского хозяйства и выражаем благодарность земле за то, что она кормит нас, небесам — за то, что они дают нам обильный дождь, и таким животным, как быки, — за помощь нам в сельском хозяйстве. Во время этого фестиваля у нас проводятся различные конкурсы и игры. Есть также несколько других праздников, отмечаемых в Индии и похожих на те, что отмечаются в Татарстане.