Кадры на обмен
Татарстан развивает с Индией сотрудничество в сфере образования и профподготовки
В Татарстане обучаются 17,5 тыс. иностранных студентов, что вывело республику на третье место среди регионов России по привлечению зарубежных учащихся. На фоне кадрового дефицита республика и индийские партнеры обсуждают не только обмен студентами и преподавателями, но и подготовку специалистов для промышленности, ИТ, медицины и других отраслей.
Иностранный контур
По данным Минобрнауки, в 2025 году в российских вузах впервые обучались более 400 тыс. иностранных студентов. В Татарстане их 11,2% от общего числа студентов республики, то есть каждый десятый студент — иностранец. Выше показатели только в Москве и Санкт-Петербурге, где учатся 98,9 тыс. и 38,7 тыс. иностранцев соответственно.
Основными странами происхождения студентов остаются Казахстан, Туркменистан и Китай, но растет интерес со стороны Индии, Египта и Малайзии. Иностранцы чаще всего выбирают лечебное дело, экономику, менеджмент, стоматологию и педагогику. В Казани в вузах и организациях среднего профессионального образования обучаются чуть больше 17 тыс. иностранцев. Больше всего студентов из других стран в Казанском федеральном университете (КФУ) — 8,4 тыс. человек. В Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева—КАИ (КНИТАУ–КАИ) — около 2,9 тыс., в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) — 960.
Индийское направление
Сотрудничество с Индией постепенно выходит за рамки привлечения студентов. В 2025 году индийский технологический институт Kharagpur и Университет Иннополис договорились начать обмен студентами, а затем и профессорско-преподавательским составом. Стороны также обсуждают совместную платформу для стартапов и обмена инфраструктурой между татарстанским ИТ-парком и ИТ-парками Индии.
Такой формат связывает образование с разработкой технологий: студент получает доступ к лабораториям и проектам другой страны, университеты — исследовательские связи, а компании — специалистов и стартапы. Для Татарстана это особенно актуально в ИТ и промышленности, где подготовка кадров связана с реальными производственными задачами.
Индийские партнеры также заинтересованы в сотрудничестве в сфере среднего профессионального образования. В штате Телангана планируется развивать фармацевтику, промышленное производство и проекты в области искусственного интеллекта. Представитель региональных властей Дана Кишор ранее заявлял о возможности подготовки в Татарстане специалистов по навыкам, которых не хватает индийским предприятиям, а также о создании в Индии центра компетенций с российским участием. Среди возможных направлений он называл центры обработки данных, нефтегазовую сферу и совместные ИИ-разработки. Для Татарстана такой формат означает возможность экспортировать не только образовательные программы, но и собственные компетенции в промышленной цифровизации.
Кадры по квоте
Сегодня в Татарстан из Индии едут не только студенты, но и работники. В 2026 году республика может привлечь более 3,3 тыс. граждан Индии по квоте — против 650 человек годом ранее. В 2025 году на 15 предприятиях Татарстана уже были трудоустроены 707 индийцев.
На 1 апреля 2026 года на миграционном учете в республике находились около 1,8 тыс. граждан Индии. Из них 995 приехали на учебу, 433 — на работу, остальные — с деловыми, частными и туристическими целями.
Необходимость привлечения кадров связана с состоянием рынка труда в самой республике. В Татарстане открыто около 46 тыс. вакансий, а до 2032 года численность работников необходимо увеличить на 48 тыс. человек. Ежегодно рынок также должен компенсировать выбытие около 50 тыс. сотрудников, прежде всего в образовании, здравоохранении, транспорте и торговле. При безработице менее 1% иностранные специалисты помогают восполнить дефицит кадров.
Подготовка и адаптация
Индийские рекрутинговые компании отмечают значительный резерв квалифицированных кадров: в стране ежегодно обучаются около 100 тыс. инженеров. Английский язык облегчает коммуникацию, но оформление документов и получение визы могут занимать дольше времени, чем подбор сотрудника. Административные процедуры рекрутеры называют одним из главных ограничений.
Для устойчивого сотрудничества одного привлечения работников недостаточно. Нужны обучение русскому языку, программы адаптации на предприятиях, понятные условия проживания и конкурентная оплата труда. В Татарстане языковую подготовку проводят, в частности, на базе КФУ, а работодатели составляют собственные программы адаптации к рабочей среде и местной культуре.
Таким образом, студент может пройти в Татарстане обучение или обмен, получить практический опыт на предприятии, а затем продолжить работу в регионе. Для Татарстана это возможность связать международную образовательную политику с потребностями промышленности, а для Индии — получить доступ к российским инженерным, производственным и цифровым компетенциям.