Кадры на обмен

Индийские партнеры также заинтересованы в сотрудничестве в сфере среднего профессионального образования. В штате Телангана планируется развивать фармацевтику, промышленное производство и проекты в области искусственного интеллекта. Представитель региональных властей Дана Кишор ранее заявлял о возможности подготовки в Татарстане специалистов по навыкам, которых не хватает индийским предприятиям, а также о создании в Индии центра компетенций с российским участием. Среди возможных направлений он называл центры обработки данных, нефтегазовую сферу и совместные ИИ-разработки. Для Татарстана такой формат означает возможность экспортировать не только образовательные программы, но и собственные компетенции в промышленной цифровизации.