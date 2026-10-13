На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов
13.10.2026, 20:56
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности на территории региона. Документ от 13 октября 2026 года № 280-р опубликован на сайте администрации края.
Поводом стали аварии на морских судах в акватории Черного моря, которые произошли 6 октября 2026 года после атак безэкипажными катерами. В связи со сложившейся обстановкой возникла угроза чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Геленджика и Новороссийска. Источником возможной ЧС назван разлив нефтепродуктов.
Территория, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, распоряжением определена в пределах Новороссийска и Геленджика. Для предупреждения ЧС планируют задействовать силы и средства территориальной подсистемы РСЧС края.
Среди основных мер — усиление контроля за состоянием окружающей среды и мониторинг опасных природных и техногенных процессов, введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц, непрерывный сбор и передача данных о прогнозируемой ЧС, информирование населения, оперативные меры по предупреждению ситуации и снижению ущерба, уточнение планов действий, формирование оперативных групп и их выдвижение в предполагаемые районы.
Азово-Черноморскому филиалу ФГБУ «Морская спасательная служба» рекомендовано принять меры, направленные на предотвращение выбросов нефтепродуктов на береговую линию. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению ЧС назначен заместитель губернатора Сергей Лагутин. Департаменту информационной политики края совместно с министерством гражданской обороны и ЧС поручено информировать население о мерах по предупреждению чрезвычайной ситуации.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.