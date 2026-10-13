На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов

Среди основных мер — усиление контроля за состоянием окружающей среды и мониторинг опасных природных и техногенных процессов, введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц, непрерывный сбор и передача данных о прогнозируемой ЧС, информирование населения, оперативные меры по предупреждению ситуации и снижению ущерба, уточнение планов действий, формирование оперативных групп и их выдвижение в предполагаемые районы.