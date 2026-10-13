Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели подростка в сочинском лагере
13.10.2026, 19:40
Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании гибели 15-летнего жителя Мурманской области в оздоровительном лагере Сочи. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мать погибшего рассказала СМИ, что работники лагеря проявили бездействие при ухудшении здоровья ее сына и вовремя не оказали ему медицинскую помощь. В итоге ребенок скончался. Родители также не согласны с ходом следствия.
Поручение представить доклад о ходе расследования, установленных обстоятельствах и по доводам публикации получил исполняющий обязанности руководителя краевого следственного управления Александр Нихаев.