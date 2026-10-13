World Tennis оставила в силе отстранение сборной России
13.10.2026, 18:54
Международная федерация тенниса (World Tennis) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Решение было принято на генассамблее федерации, которая прошла в Алматы. Российские и белорусские сборные не смогут выступить на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.
Также совет World Tennis проголосовал за сохранение отстранения Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии от членства в организации. Санкции были введены в 2022 году после начала спецоперации на Украине.
Спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в состязаниях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Они выступают на турнирах под нейтральным флагом.