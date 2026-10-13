Бывшая невеста Дональда Трампа-младшего покинула пост посла США в Греции
13.10.2026, 19:36
Посол США в Греции Кимберли Гилфойл сообщила о своей отставке. Бывшая невеста старшего сына президента США Дональда Трампа написала об этом в своем посте в X.
«При том что моя работа в качестве посла подошла к концу, моя верность президенту Трампу, движению America First и стране, которую я люблю, не имеет конца»,— написала Кимберли Гилфойл. Ранее стало известно, что Белый дом попросил 57-летнюю госпожу Гилфойл уйти из-за сообщений о ее проступках до и во время работы на занимаемой должности. «Мы попросили посла Гилфойл подать в отставку. Она была прекрасным членом команды, и мы желаем ей всего наилучшего»,— заметила в связи с этим пресс-секретарь Белого дома Кэти Закариа.
Госпожа Гилфойл оказалась в центре громкого скандала 8 октября, когда газета The Wall Street Journal сообщила, что еще до своего утверждения Сенатом она просила одного из видных спонсоров предвыборной кампании президента Дональда Трампа оплатить ее счет в $100 тыс. В обмен она обещала использовать свое влияние для решения налоговых и юридических проблем. «Милый, пожалуйста, мне нужно, чтобы ты это сделал сегодня»,— цитировала тогда газета одно из сообщений госпожи Гилфойл в мессенджере Signal.
По информации газеты, госпожа Гилфойл, бывшая невеста старшего сына президента США, Дональда, принимала разного рода ненадлежащие подарки, угрожала одному из греческих официальных лиц и активно продвигала интересы одной греческой компании на официальных мероприятиях. Ее адвокаты сейчас оспаривают подлинность представленных газетой материалов.
До назначения на пост посла в Греции госпожа Гилфойл, которой сейчас 57 лет, была фотомоделью, рекламировавшей нижнее белье, журналисткой, занимала посты прокурора в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе и даже сыграла в кино. Ее первым мужем был нынешний губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.