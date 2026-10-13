Бывшая невеста Дональда Трампа-младшего покинула пост посла США в Греции

«При том что моя работа в качестве посла подошла к концу, моя верность президенту Трампу, движению America First и стране, которую я люблю, не имеет конца»,— написала Кимберли Гилфойл. Ранее стало известно, что Белый дом попросил 57-летнюю госпожу Гилфойл уйти из-за сообщений о ее проступках до и во время работы на занимаемой должности. «Мы попросили посла Гилфойл подать в отставку. Она была прекрасным членом команды, и мы желаем ей всего наилучшего»,— заметила в связи с этим пресс-секретарь Белого дома Кэти Закариа.