В Краснодаре работники суда и студенты дадут спектакль о процессе над нацистами

В Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко 19 октября состоится премьера спектакля «Приговор народа» об открытом процессе над нацистскими пособниками. Актерами в нем станут сотрудники суда и студенты-юристы. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в аппарате Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.