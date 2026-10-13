В Краснодаре работники суда и студенты дадут спектакль о процессе над нацистами
13.10.2026, 18:39
В Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко 19 октября состоится премьера спектакля «Приговор народа» об открытом процессе над нацистскими пособниками. Актерами в нем станут сотрудники суда и студенты-юристы. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в аппарате Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.
Постановка посвящена краснодарскому процессу 1943 года. Это было открытое судебное разбирательство по делу о преступлениях немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирных граждан и военнопленных.
В основе постановки — реальные материалы процесса, в ходе которого суд рассмотрел доказательства массовых убийств мирных жителей, применения «душегубок», пыток, расстрелов и иных преступлений захватчиков и их пособников, совершенных во время оккупации Кубани.
Инициаторами постановки выступили Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева и Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. На сцену выйдут студенты юридического вуза и действующие сотрудники аппарата суда.