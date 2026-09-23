Ноутбукам снизили марку

Для смартфонов и ноутбуков, которые попали в систему маркировки, технологический сбор может оказаться меньше базовой ставки на 33%, а потенциальные доходы бюджета от сбора оцениваются в 136 млрд руб. в течение шести лет. Собеседники “Ъ” полагают, что подобная скидка должна простимулировать подтверждение российского происхождения радиоэлектронной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Технологический сбор на маркированную продукцию может оказаться меньше базового на 33%, рассказали “Ъ” три источника, знакомых с ходом обсуждения деталей технологического сбора. По их словам, размер сбора будет рассчитываться исходя из базовой ставки с применением коэффициента «товарного знака и модели продукции». Коэффициент определяется по наличию продукции в российской госинформсистеме (ГИС) мониторинга оборота товаров. Если устройства нет в соответствующей ГИС, технологический сбор на него будет больше на 33%.

ГИС МТ — государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, известная участникам рынка как система «Честный знак». Оператором ГИС МТ является Центр развития перспективных технологий. С 1 мая 2026 года в России для производителей и импортеров действует обязательная маркировка радиоэлектроники: под новые требования попадают смартфоны и ноутбуки, а также розетки, печатные платы и реле.

Базовая ставка расчета устанавливается Минпромторгом, она определена на основе медианы средней таможенной стоимости импортированных в 2025 году товаров с учетом целевой инфляции в 4%. При учете коэффициентов расчет техсбора будет округляться до целого числа, говорят собеседники «Ъ».

Источник, знакомый с ходом обсуждения техсбора, отметил, что между Минпромторгом и компаниями—производителями электроники обсуждается возможность соответствия двух реестров: ГИС МТ и ГИСП (перечень локализованной продукции). В таком случае отследить путь радиоэлектроники и дополнительно подтвердить российское происхождение продукции будет проще, а скидка на технологический сбор должна простимулировать локализацию устройств. “Ъ” направил запрос в АНО «Вычислительная техника» (объединяет производителей электроники).

Закон о технологическом сборе президент РФ Владимир Путин подписал 28 ноября 2025 года. Этот сбор взимается при импорте или производстве техники, юрлица и ИП будут обязаны уплачивать его с 1 декабря 2026 года. Размер сбора фиксированный вне зависимости от товарного знака и/или технических характеристик продукции. Собранные со сбора средства планируется направлять на субсидирование программ по развитию радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей. Порядок начисления средств по программам господдержки все еще не был установлен. Минпромторг оценил доходы в бюджет со сбора в размере 136 млрд руб. за шесть лет, писал CNews в августе. Весь рынок смартфонов в 2025 году оценивается в 520–540 млрд руб., ноутбуков — в 160–170 млрд руб., сообщили в Fplus.

Для бизнеса важны не столько сами ставки, сколько предсказуемость правил: понятная методика расчета сбора, поэтапное введение и достаточное время для адаптации производственных и учетных процессов, говорит директор дивизиона стратегических программ Yadro Александр Понькин. Влияние технологического сбора на отрасль можно будет оценивать по тому, насколько эффективно сформированный ресурс позволит развивать в России собственные технологии, компоненты и производственные компетенции, добавил он.

Конечные цены на электронику растут в силу целого ряда обстоятельств, подчеркнули в Fplus. Помимо технологического сбора существует множество других факторов, включая рост НДС, стоимость комплектующих и логистики, волатильность курса и так далее, добавили там. «Эффект нового сбора коснется всех участников цепочки. Для дорогой техники сбор окажется нечувствительной величиной, для дешевой — более заметной в процентном соотношении от базовой цены»,— добавили в компании.

Ника Сизова