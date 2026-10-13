У Александра Бастрыкина появился новый заместитель из Санкт-Петербурга

До назначения в ГСУ СКР Павел Выменец, 1979 года рождения, закончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Начинал следователем в транспортной прокуратуре, затем занимался надзором. В 2007 году перешел из прокуратуры в СКР, где был следователем, начальником отдела и управления по расследованию преступлений, совершенных на транспорте.