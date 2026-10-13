У Александра Бастрыкина появился новый заместитель из Санкт-Петербурга
13.10.2026, 18:37
Указом президента Владимира Путина Павел Выменец, с лета прошлого года возглавлявший главное следственное управление (ГСУ) СКР по Санкт-Петербургу, назначен заместителем председателя следственного комитета Александра Бастрыкина. Круг полномочий генерала в центральном аппарате СКР будет определен приказом генерала юстиции России Бастрыкина.
До назначения в ГСУ СКР Павел Выменец, 1979 года рождения, закончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Начинал следователем в транспортной прокуратуре, затем занимался надзором. В 2007 году перешел из прокуратуры в СКР, где был следователем, начальником отдела и управления по расследованию преступлений, совершенных на транспорте.
Возглавил Северо-Западное и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. Генерал-майор юстиции, почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации.