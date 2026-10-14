Доля свободных офисов в Петербурге выросла до 6,5%

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды свободных офисов класса А с начала года снизилась на 4%, до 3 тыс. руб. за кв. м в месяц, включая налоги и операционные расходы. В классе В показатель, напротив, вырос на 3%, до 2 тыс. руб. за кв. м в месяц. По данным компании, ставки в сегменте В увеличились из-за изменения структуры предложения: на рынок выходят помещения в центральных бизнес-центрах с более высокой стоимостью аренды.