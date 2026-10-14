Доля свободных офисов в Петербурге выросла до 6,5%
14.10.2026, 09:13
Доля свободных офисных площадей в Петербурге по итогам девяти месяцев 2026 года достигла 6,5%, или 282 тыс. кв. м. С начала года объем вакантных помещений вырос на 40%, сообщили «Ъ Северо-Запад» в консалтинговой компании NF GROUP.
Рост доли свободных офисов продолжается третий год подряд. По данным компании, за январь-сентябрь в Петербурге высвободилось больше площадей, чем арендаторы заняли: отрицательное чистое поглощение составило 16 тыс. кв. м в классе А и 52 тыс. кв. м в классе В. В ближайшие полгода на рынок также могут выйти не менее 40 тыс. кв. м офисов, которые уже начали предлагать арендаторам.
«На рынке высвобождается большой объем небольших офисов площадью до 50 кв. м. Это говорит о том, что малый бизнес одним из первых реагирует на ухудшение экономической конъюнктуры и является ранним индикатором ослабления спроса в наиболее чувствительном сегменте»,— отметила заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF GROUP Наталия Киреева.
За первые девять месяцев года рынок пополнился четырьмя зданиями общей арендопригодной площадью 12 тыс. кв. м. Большинство девелоперов перенесли сроки ввода строящихся объектов на 2027 год. По оценке NF GROUP, прирост нового предложения офисов в Петербурге за весь 2026 год не превысит 50 тыс. кв. м.
Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды свободных офисов класса А с начала года снизилась на 4%, до 3 тыс. руб. за кв. м в месяц, включая налоги и операционные расходы. В классе В показатель, напротив, вырос на 3%, до 2 тыс. руб. за кв. м в месяц. По данным компании, ставки в сегменте В увеличились из-за изменения структуры предложения: на рынок выходят помещения в центральных бизнес-центрах с более высокой стоимостью аренды.