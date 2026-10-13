В Энергодаре пострадали трое мирных жителей от артобстрела ВСУ

В Энергодаре получили ранения трое мирных жителей в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ спортивного комплекса Запорожской АЭС. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, украинские военные нанесли четыре артиллерийских удара в районе стадиона «Старт».