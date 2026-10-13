В Энергодаре пострадали трое мирных жителей от артобстрела ВСУ
13.10.2026, 18:43
В Энергодаре получили ранения трое мирных жителей в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ спортивного комплекса Запорожской АЭС. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, украинские военные нанесли четыре артиллерийских удара в районе стадиона «Старт».
«Под удар попала территория возле здания спортивно-оздоровительного комплекса Запорожской АЭС, где идут ремонтные работы. В результате обстрела пострадали трое гражданских. У них осколочные ранения, акубаротравма, переломы костей»,— написал господин Пухов в «Максе». Он также сообщил об ударах FPV-дронов по домам на улице Приднепровской и их большом скоплении в районе городского парка, первого и второго микрорайонов города.
Ранее директор Запорожской АЭС в Энергодаре Юрий Черничук заявил, что за последние полгода от атак со стороны ВСУ погибли 9 сотрудников атомной станции и еще более 50 человек получили тяжелые ранения. По информации властей города, за последние месяцы украинская армия нанесла более 750 ударов БПЛА и артиллерией по ЗАЭС и самому Энергодару.