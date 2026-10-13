Захарова: Россия подавляет боевой потенциал ВСУ ударами по портам и судам

«Наши ответные действия — а удары наносились только по связанным с военно-промышленным комплексом киевского режима объектам – стали для Киева болезненным бумерангом»,— добавила Мария Захарова. По ее словам, предложения о прекращении огня по отдельным объектам стали звучать после того, как результативность российских ударов «стала очевидна».