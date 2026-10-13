Захарова: Россия подавляет боевой потенциал ВСУ ударами по портам и судам
13.10.2026, 18:28
Вооруженные силы России в ответ на действия Украины подавляют боевой потенциал ВСУ, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. Речь идет о поражении судов и ударах по портовой инфраструктуре.
«Киевский режим осуществляет такие атаки целенаправленно, чтобы дестабилизировать международный энергетический и продовольственный рынки»,— приводит слова госпожи Захаровой пресс-служба ведомства. Мария Захарова напомнила, что только с начала года в Азовском море было атаковано 250 судов с нефтью, зерном и другими невоенными грузами.
«Наши ответные действия — а удары наносились только по связанным с военно-промышленным комплексом киевского режима объектам – стали для Киева болезненным бумерангом»,— добавила Мария Захарова. По ее словам, предложения о прекращении огня по отдельным объектам стали звучать после того, как результативность российских ударов «стала очевидна».