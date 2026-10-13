Государственная дума РФ: чем занимается, как формируется, сколько в ней депутатов и как принимает законы
13.10.2026, 18:35
Государственная дума — одна из двух палат Федерального собрания, постоянно действующего представительного и законодательного органа России.
Главное
В Думе 450 депутатов: 225 избираются по одномандатным округам и 225 — по федеральному округу пропорционально голосам за партийные списки.
Думу избирают на пять лет. Первое заседание нового созыва проходит на тридцатый день после избрания, но президент может созвать его раньше.
Федеральные законы Дума принимает большинством голосов от общего числа депутатов, если Конституция не требует иного порядка.
По общему правилу законопроект проходит в Думе три чтения. Затем принятый федеральный закон направляют в Совет федерации и президенту.
Конституция ограничивает основания роспуска Думы и устанавливает периоды, когда роспуск запрещен.
Чем занимается Государственная дума
К ведению Думы Конституция относит несколько групп полномочий: участие в формировании правительства и контроль за ним, назначения на ряд государственных должностей, амнистию и выдвижение обвинения против президента.
По вопросам, отнесенным к ее ведению, Дума принимает постановления; по общему правилу решение требует большинства голосов от общего числа депутатов, если Конституция не устанавливает другой порядок.
Принятие федеральных законов и бюджета
Федеральные законы Дума принимает большинством голосов от общего числа депутатов, если Конституция не требует другого порядка.
Заключение правительства необходимо для внесения законопроектов о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, государственных займах и изменении финансовых обязательств государства. Оно также требуется для других законопроектов, предусматривающих расходы федерального бюджета.
Для внесения и рассмотрения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов действуют специальные правила Бюджетного кодекса и Регламента Думы.
Утверждение правительства и контроль за ним
Председателя правительства назначает президент после того, как Дума утвердит его кандидатуру. На рассмотрение представленной кандидатуры у палаты есть неделя.
Если Дума трижды отклонит представленные кандидатуры председателя правительства, президент сам назначает главу кабинета и вправе — но не обязан — распустить Думу и назначить новые выборы.
Кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров представляет Думе председатель правительства. Исключение составляют министры, для которых пункт «д.1» статьи 83 Конституции устанавливает иной порядок назначения. Дума принимает решение в течение недели; утвержденных ею кандидатов президент обязан назначить.
Дума заслушивает ежегодные отчеты правительства о результатах его работы. Во время «правительственного часа» федеральные министры и другие должностные лица отвечают на вопросы депутатов.
Еще один инструмент контроля — парламентский запрос. Адресат обязан ответить устно на заседании или письменно не позднее 15 дней либо в иной срок, установленный Думой.
Назначения, амнистия и обвинение против президента
Дума назначает и освобождает от должности председателя Центрального банка, заслушивает его ежегодные отчеты, назначает заместителя председателя Счетной палаты и половину ее аудиторов по представлению президента, а также назначает и освобождает уполномоченного по правам человека.
К полномочиям Думы относится и объявление амнистии.
Дума может выдвинуть против действующего или бывшего президента обвинение в государственной измене либо ином тяжком преступлении. Нужны инициатива не менее трети депутатов и заключение специальной комиссии; решение принимается двумя третями голосов от общего числа депутатов. Отрешить действующего президента от должности или лишить бывшего президента неприкосновенности может Совет федерации — при предусмотренных Конституцией заключениях Верховного и Конституционного судов.
После выдвижения обвинения Совет федерации должен принять решение об отрешении действующего президента от должности либо о лишении неприкосновенности экс-президента не позднее чем в трехмесячный срок — если решение не принято, обвинение считается отклоненным.
Чем полномочия Думы отличаются от полномочий Совета федерации
Обязательному рассмотрению Советом федерации подлежат законы о федеральном бюджете, налогах и сборах, финансовом, валютном, кредитном и таможенном регулировании, денежной эмиссии, ратификации и денонсации международных договоров, статусе и защите государственной границы, а также о войне и мире.
Как формируется Государственная дума
Сколько депутатов и на какой срок их избирают
В Думу избирают 450 депутатов: 225 — по одномандатным округам, где побеждает один кандидат от округа, и 225 — по федеральному округу пропорционально голосам, поданным за партийные списки.
Созыв избирается на пять лет, и этот срок отсчитывается со дня голосования, а не со дня первого заседания или объявления итогов.
Смешанная система: партийные списки и одномандатные округа
К распределению мандатов по общему правилу допускаются партийные списки, набравшие не менее 5% голосов — если таких списков минимум два и в сумме они набрали больше половины голосов.
Если списки с результатом не менее 5% набрали в сумме половину голосов или меньше, к распределению дополнительно допускают списки с меньшим результатом — по убыванию голосов, пока сумма допущенных списков не превысит 50%.
Центральная избирательная комиссия признает выборы по федеральному округу несостоявшимися, если ни один список не набрал 5% голосов или если все списки вместе набрали половину голосов участников голосования или меньше.
Кто может стать депутатом и кто назначает выборы
Депутатом может стать гражданин России, которому на день голосования исполнился 21 год, постоянно проживающий в стране и не имеющий иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, дающего право постоянно жить за рубежом; совмещать мандат депутата с членством в Совете федерации нельзя.
Закон устанавливает и ограничения для кандидатов. В частности, избранным не может быть гражданин, признанный судом недееспособным или находящийся в местах лишения свободы по приговору. Для осужденных к лишению свободы за тяжкое преступление запрет сохраняется до истечения 10 лет после снятия или погашения судимости, за особо тяжкое — 15 лет.
Выборы нового созыва назначает президент решением, которое принимается не ранее чем за 110 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования; если он не сделает этого в срок, выборы назначает Центральная избирательная комиссия на третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок прежней Думы.
При роспуске Думы действует другое правило: президент одновременно с роспуском назначает досрочные выборы, и голосование проходит в последнее воскресенье перед истечением трех месяцев со дня роспуска; если президент не назначит выборы, это делает Центризбирком по тому же календарному правилу.
Как распределяют мандаты между партиями
Сумму голосов, поданных за допущенные к распределению списки, делят на 225 — получившееся число называется первым избирательным частным.
Каждый список сначала получает столько мандатов, сколько раз первое избирательное частное укладывается в число голосов за этот список — это целая часть результата деления; оставшиеся нераспределенные мандаты передают по одному спискам с наибольшими дробными остатками, а при их равенстве — списку с большим числом голосов.
Внутри партийного списка мандаты сначала получают кандидаты общефедеральной части, если она есть, в порядке их размещения. Оставшиеся места распределяют между региональными группами с учетом поданных за них голосов.
Как устроена работа Думы
Новый созыв собирается на первое заседание на тридцатый день после избрания, хотя президент вправе созвать депутатов раньше.
Первое заседание открывает старейший по возрасту депутат, а до избрания председателя палаты заседания по согласованию между собой могут поочередно вести представители фракций.
С началом работы нового созыва полномочия прежней Думы прекращаются.
Председатель и Совет Думы
Председателя избирают из числа депутатов тайным голосованием бюллетенями, если палата не решит голосовать открыто; кандидатов вправе выдвигать фракции, а избранным считается тот, кто набрал больше половины голосов от общего числа депутатов.
Председатель ведет заседания палаты, отвечает за ее внутренний распорядок, организует работу Совета Думы и руководит аппаратом палаты, а также представляет Думу во взаимоотношениях с президентом, Советом федерации, правительством, регионами, судами, генеральным прокурором, Центральным банком и Счетной палатой.
Любое распоряжение или поручение председателя Дума вправе отменить.
Совет Думы готовит вопросы для рассмотрения палатой. В него с правом решающего голоса входят, в частности, председатель Думы, его заместители и руководители фракций.
Фракции
Фракцию образуют депутаты, избранные по федеральному списку партии, который допустили к распределению мандатов, и депутаты, выдвигавшиеся этой же партией по одномандатным округам.
В ту же фракцию могут войти и одномандатники, чья партия не прошла в Думу по списку, а также самовыдвиженцы — то есть принадлежность к фракции не жестко привязана к успеху партийного списка.
Комитеты и комиссии
Комитеты Дума образует из числа депутатов, и их состав утверждает палата большинством голосов от общего числа депутатов; председатель Думы в комитет входить не может.
Главная работа комитетов — предварительное рассмотрение законопроектов и подготовка их к обсуждению в палате, а также подготовка заключений по проектам законов и постановлений.
Помимо комитетов Дума вправе образовывать комиссии из числа депутатов — их полномочия не могут длиться дольше, чем срок созыва, а решение об их создании и составе палата принимает большинством голосов и оформляет постановлением.
Сессии, пленарные заседания и региональные недели
Дума работает двумя сессиями в году — весенней и осенней, а конкретный распорядок утверждается постановлением палаты.
В течение сессии проходят пленарные заседания, заседания Совета Думы, комитетов и комиссий, парламентские слушания, а также работа депутатов в комитетах, фракциях и с избирателями.
Как правило, одна неделя месяца во время сессии отведена для работы депутатов с избирателями, а в период избирательной кампании нового созыва — уже две недели.
Права и ограничения депутата
Депутаты работают на профессиональной постоянной основе и не вправе находиться на государственной службе или заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой работы.
Главная гарантия — неприкосновенность на весь срок полномочий: без согласия Думы депутата нельзя привлечь к уголовной или налагаемой в судебном порядке административной ответственности, задержать, арестовать, обыскать или допросить, кроме задержания на месте преступления.
Закон устанавливает депутатам денежное вознаграждение в размере вознаграждения федерального министра, а председателю Думы — председателя правительства.
Депутат может досрочно сложить полномочия по письменному заявлению. Среди других оснований прекращения мандата — прекращение российского гражданства, вступивший в силу обвинительный приговор и смерть депутата.
Как Дума принимает законы
Кто вносит законопроекты
Право законодательной инициативы принадлежит президенту, Совету федерации, сенаторам, депутатам Думы, правительству, законодательным органам регионов, а по вопросам своего ведения — Конституционному и Верховному судам.
Среди документов, прилагаемых к законопроекту, — пояснительная записка, текст проекта и перечень связанных нормативных актов. Если реализация потребует материальных затрат, нужно финансово-экономическое обоснование.
Внесенный проект регистрируют, присваивают номер и заводят электронную регистрационную карту, где фиксируется вся дальнейшая судьба документа — от рассмотрения в Думе до прохождения Совета федерации и подписания президентом.
Председатель Думы направляет зарегистрированный проект в профильный комитет, который проверяет его соответствие требованиям статьи 104 Конституции и статьи 105 Регламента; если все в порядке, Совет Думы назначает ответственного за проект и рассылает его для отзывов.
Три чтения
По общему правилу Дума рассматривает законопроект в трех чтениях; законодательство или Регламент могут предусматривать исключения.
В первом чтении обсуждают концепцию законопроекта, его соответствие Конституции, актуальность и практическую значимость; по итогам Дума либо продолжает работу с поправками, либо сразу принимает закон в предусмотренных случаях, либо отклоняет проект целиком.
Во втором чтении голосуют по поправкам: обычная поправка принимается большинством от общего числа депутатов, а поправка к проекту федерального конституционного закона — не менее чем двумя третями голосов; непринятые поправки считаются отклоненными.
После голосования по поправкам Дума отдельно голосует за сам законопроект во втором чтении; если нужного числа голосов не набрано, документ возвращают ответственному комитету на доработку.
В третьем чтении поправки вносить уже нельзя, и возвращаться к обсуждению текста или его частей тоже нельзя — чтение заканчивается голосованием о принятии федерального закона или одобрении федерального конституционного закона.
Если в третьем чтении Дума не приняла или не одобрила проект в качестве закона, он считается отклоненным. Это оформляют постановлением без дополнительного голосования.
Совет федерации, президент и вето
Принятый Думой федеральный закон в течение пяти дней передают в Совет федерации. Для одобрения нужно больше половины голосов от общего числа членов палаты. Если закон не относится к категориям, которые Совет федерации обязан рассмотреть, он также считается одобренным, когда палата не рассмотрела его в течение 14 дней.
Если Совет федерации закон отклонил, палаты могут создать согласительную комиссию, после чего Дума рассматривает закон повторно; если Дума не согласна с сенаторами, закон все равно считается принятым, если при повторном голосовании за него проголосовали не менее двух третей от общего числа депутатов.
Принятый закон в течение пяти дней направляют президенту; он должен подписать и обнародовать его в течение 14 дней, а если за это время отклонит закон, Дума и Совет федерации рассматривают его заново в конституционном порядке.
Президентское вето можно преодолеть: для этого обе палаты должны повторно одобрить закон в прежней редакции не менее чем двумя третями голосов от своего общего состава. После этого Конституция отводит президенту семь дней на подписание и обнародование закона.
Если в этот срок президент обратится в Конституционный суд, срок подписания приостанавливается. При подтверждении конституционности закона президент подписывает его в течение трех дней после решения суда. Если суд не подтвердит конституционность, закон возвращается в Думу без подписи.
Где следить за законопроектом
Электронная регистрационная карта законопроекта фиксирует все стадии его прохождения — от внесения в Думу до рассмотрения Советом федерации и президентом.
Краткое пояснение к законопроекту размещается в Системе обеспечения законодательной деятельности, а стенограммы пленарных заседаний, кроме закрытых, публикуются в Фонде электронных информационных ресурсов Думы.
Когда Думу могут распустить и когда ее полномочия прекращаются
Среди оснований для роспуска Думы — конфликты при формировании правительства и решении вопроса о доверии ему. Конституция связывает каждый случай с определенными условиями.
Один повод — трехкратное отклонение Думой кандидатуры председателя правительства: тогда президент сам назначает главу кабинета и вправе распустить палату, назначив новые выборы.
Другое основание связано с трехкратным отклонением кандидатур вице-премьеров и министров. Если после этого вакантными остаются более трети должностей членов правительства, президент вправе распустить Думу. При подсчете не учитываются должности министров, перечисленные в пункте «д.1» статьи 83 Конституции.
Третий повод — повторное выражение недоверия правительству в течение трех месяцев: президент тогда выбирает между отставкой правительства и роспуском Думы с назначением новых выборов.
В первый год после избрания Думу нельзя распустить по основаниям статьи 117 Конституции, связанным с доверием правительству. Отдельно запрещен роспуск с момента выдвижения обвинения против президента до решения Совета федерации, во время военного или чрезвычайного положения на всей территории страны и в последние шесть месяцев президентского срока.
Если роспуск все же происходит, президент одновременно назначает досрочные выборы, и голосование проходит в последнее воскресенье перед истечением трех месяцев со дня роспуска; если он не назначит выборы сам, это сделает Центризбирком по тому же правилу.
При обычной смене созывов полномочия прежней Думы прекращаются с началом работы нового состава палаты.