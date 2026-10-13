Государственная дума РФ: чем занимается, как формируется, сколько в ней депутатов и как принимает законы

В первый год после избрания Думу нельзя распустить по основаниям статьи 117 Конституции, связанным с доверием правительству. Отдельно запрещен роспуск с момента выдвижения обвинения против президента до решения Совета федерации, во время военного или чрезвычайного положения на всей территории страны и в последние шесть месяцев президентского срока.