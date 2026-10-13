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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Приволжье

Центр снижения веса открылся в Нижегородской областной больнице им. Н.А. Семашко

13.10.2026, 17:00
Услуги по лечению проблем с лишним весом стали доступны в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Больница им. Семашко

Пациентам специализированного центра снижения веса теперь доступны как диагностика и медикаментозная терапия, так и бариатрические операции. Заместитель главного врача НОКБ им. Н.А. Семашко по хирургической помощи Николай Киселев рассчитывает, что в следующем году в центре смогут провести порядка 300 подобных вмешательств. «Готовы проводить операции с использованием различных источников финансирования, в том числе по ОМС»,-— уточнил он.
В новом подразделении больницы сформирована команда специалистов разного профиля: эндокринологи, хирурги, кардиологи, психиатры. Хирурги прошли специализированное обучение в Центре лечения лишнего веса ФМБА России. Кроме того, при новом центре действуют «Школа коррекции веса» и «Школа пациентов», предназначенная для страдающих от сахарного диабета и ожирения.
Как писал «Ъ-Приволжье», в начале мая в нижегородских больницах прооперировали по ОМС первых пациентов с ожирением.

Егор Емельянов