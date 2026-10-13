Центр снижения веса открылся в Нижегородской областной больнице им. Н.А. Семашко

Пациентам специализированного центра снижения веса теперь доступны как диагностика и медикаментозная терапия, так и бариатрические операции. Заместитель главного врача НОКБ им. Н.А. Семашко по хирургической помощи Николай Киселев рассчитывает, что в следующем году в центре смогут провести порядка 300 подобных вмешательств. «Готовы проводить операции с использованием различных источников финансирования, в том числе по ОМС»,-— уточнил он.