Нижегородцам начали «ушивать» желудки по ОМС

В нижегородских больницах прооперировали по ОМС первых пациентов с ожирением. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его словам, с начала года в больницах №40 и №33 врачи успешно провели две такие операции. Одному из пациентов «ушили» желудок, второму провели сложное шунтирование, чтобы уменьшить объем желудка и выключить часть кишечника из процесса всасывания.

«Бариатрическая хирургия — это не косметическая хирургия, а жизненно необходимая операция для пациентов, у которых лишний вес угрожает работе сердца, суставов и провоцирует диабет»,— отметил Алексей Никонов.

По его словам, выполнение таких вмешательств за счет средств ОМС поможет вернуться к здоровой жизни тем, кто раньше не мог себе этого позволить из-за стоимости таких операций.

Квоты на проведение бариатрических операций по ОМС на 2026 год распределены между областной больницей им. Н. Семашко, больницами №5, №33 и №40.