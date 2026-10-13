Губернатор: ни один кубанский срочник не был и не будет отправлен в зону СВО
13.10.2026, 16:51
Осенняя призывная кампания в Краснодарском крае проходит в плановом режиме и не связана с проведением специальной военной операции. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам встречи с военным комиссаром края Алексеем Чугункиным.
По словам главы региона, безопасность призывников и условия прохождения ими службы остаются приоритетными. Он подчеркнул, что, согласно заявленной позиции президента России, военнослужащих срочной службы не привлекают к участию в боевых действиях. «Ни один кубанский срочник не был и не будет отправлен в зону СВО»,— заявил господин Кондратьев.
Как сообщил военный комиссар, призывников обеспечивают всем необходимым сразу после прибытия на сборный пункт.
Губернатор также отметил, что в регионе ведется допризывная подготовка молодежи. В 2026 году более 3 тыс. старшеклассников прошли военно-патриотические сборы в краевом центре «Патриот». По оценке господина Кондратьева, осенняя призывная кампания в регионе должна пройти штатно. Кубанские призывники будут проходить службу в различных видах и родах войск, в том числе в Президентском полку.