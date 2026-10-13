Губернатор: ни один кубанский срочник не был и не будет отправлен в зону СВО

По словам главы региона, безопасность призывников и условия прохождения ими службы остаются приоритетными. Он подчеркнул, что, согласно заявленной позиции президента России, военнослужащих срочной службы не привлекают к участию в боевых действиях. «Ни один кубанский срочник не был и не будет отправлен в зону СВО»,— заявил господин Кондратьев.