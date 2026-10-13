Поступления НДФЛ по ставке 22% на Ставрополье выросли в 3,2 раза за девять месяцев
13.10.2026, 16:14
Поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 22% в Ставропольском крае за январь—сентябрь 2026 года составили 177,8 млн руб. В ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Ъ-Кавказ» указано, что это в 3,2 раза больше поступлений за аналогичный период прошлого года.
В целом поступления НДФЛ за девять месяцев достигли 50,8 млрд руб., увеличившись на 10,4%, или на 4,8 млрд руб., по сравнению с январем—сентябрем 2025 года.
В рамках пятиступенчатой прогрессивной шкалы налогообложения по ставке 18% в бюджет поступило 537,6 млн руб. Согласно ответу УФНС, это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а абсолютный прирост составил 323,3 млн руб. По ставке 20% поступления достигли 229,1 млн руб., увеличившись в 1,9 раза, или на 208,2 млн руб.
При этом поступления по ставке 15% сократились на 51,8%, или на 1,1 млрд руб., до 1,06 млрд руб. В налоговом управлении объяснили изменение порядка уплаты налога индивидуальными предпринимателями. В 2025 году НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб. за 2024 год они уплачивали по ставке 15%. В 2026 году по этой ставке предприниматели уплачивали налог за 2025 год с доходов от 2,4 млн до 5 млн руб.
С доходов свыше 5 млн руб. НДФЛ взимается по повышенным ставкам 18%, 20% и 22%. Статистическая отчетность ФНС России, содержащая сведения о количестве налогоплательщиков и суммах исчисленного налоговыми агентами НДФЛ в разрезе ставок, по итогам девяти месяцев 2026 года будет сформирована не ранее 11 января 2027 года.