Поступления НДФЛ по ставке 22% на Ставрополье выросли в 3,2 раза за девять месяцев

При этом поступления по ставке 15% сократились на 51,8%, или на 1,1 млрд руб., до 1,06 млрд руб. В налоговом управлении объяснили изменение порядка уплаты налога индивидуальными предпринимателями. В 2025 году НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб. за 2024 год они уплачивали по ставке 15%. В 2026 году по этой ставке предприниматели уплачивали налог за 2025 год с доходов от 2,4 млн до 5 млн руб.