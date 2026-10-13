В Брянской области два человека ранены при взрыве в лесу
13.10.2026, 16:12
В Дятьковском районе вблизи деревни Верещовка произошел взрыв «неустановленного устройства» в лесу. При ЧП пострадали два вышедших за грибами местных жителя. Об этом сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук в Telegram-канале.
Пострадавшие — 65-летняя женщина и 45-летний мужчина. Их госпитализировали с ранениями различной степени тяжести, уточнил господин Ковальчук.
Губернатор призвал граждан отказаться от прогулок по лесу в районах, «прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, и там, где действуют официальные ограничения на посещение». Он также попросил следить за сообщениями местных властей и оперативными предупреждениями.