Талибы остановили радиовещание «Би-би-си» в Афганистане
13.10.2026, 15:53
Власти Афганистана остановили радиотрансляцию передач «Би-би-си» (BBC) по всей стране. Представитель правительства талибов заявил, что работа прекращена из-за «неоднократных нарушений», но не привел подробности, сообщил вещатель.
Афганская служба «Би-би-си» работает с 1981 года. С 2022-го британская корпорация оставалась единственной международной новостной организацией, осуществлявшей вещание на Афганистан. Аудитория оценивалась в 20% взрослого населения страны.
«Миллионы людей по всему Афганистану полагались на BBC в получении достоверной информации. Мы работаем с властями над урегулированием ситуации», — указано в заявлении «Би-би-си».
Также сообщается, что вещание будет продолжено «на пушту, дари и английском языках для своей аудитории в Афганистане — в коротковолновом и средневолновом диапазоне, в интернете и через спутник».