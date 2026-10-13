Спортсменка из Башкирии стала чемпионкой страны по гребному слалому
13.10.2026, 15:50
Алсу Миназова из Башкирии выиграла три медали на чемпионате России по гребному слалому, сообщает пресс-служба министерства спорта республики. Чемпионат России состоялся в прошедшие выходные в филиале учебно-тренировочного центра «Новогорск» — поселке Богородское Московской области.
Спортсменка завоевала золотую медаль в олимпийском классе каяк-кросса (хиты), серебряную — в новой дисциплине каяк-кросс спринт и бронзовую — в каяке-одиночке.
Чемпионку тренируют Валентина Егорова и Николай Волков.
В ноябре сборная России проведет официальный тренировочный сбор в Уфе в комплексе сооружений для гребного слалома.