Спортсменка из Башкирии стала чемпионкой страны по гребному слалому

Алсу Миназова из Башкирии выиграла три медали на чемпионате России по гребному слалому, сообщает пресс-служба министерства спорта республики. Чемпионат России состоялся в прошедшие выходные в филиале учебно-тренировочного центра «Новогорск» — поселке Богородское Московской области.