Беспилотники ударили по трем предприятиям в Шебекинском округе
13.10.2026, 15:37
Беспилотники ВСУ ударили по трем предприятиям в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил в Telegram оперштаб региона.
В Шебекине при атаке на одно из предприятий повредили объект инфраструктуры. Другой беспилотник повредил в Шебекине предприятие и легковой автомобиль. В селе Белянка Шебекинского округа взрыв FPV-дрона на территории предприятия повредил фасад склада.
При ударе FPV-дрона по легковому автомобилю мужчина получил осколочные ранения рук — его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны.
В результате этой же атаки в Шебекине также были повреждены транспортное средство, остекление многоквартирного дома и коммерческий объект.