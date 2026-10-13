Беспилотники ударили по трем предприятиям в Шебекинском округе

В Шебекине при атаке на одно из предприятий повредили объект инфраструктуры. Другой беспилотник повредил в Шебекине предприятие и легковой автомобиль. В селе Белянка Шебекинского округа взрыв FPV-дрона на территории предприятия повредил фасад склада.