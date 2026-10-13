Завершена многолетняя процедура банкротства «Дзержинского оргстекла»
13.10.2026, 15:35
Арбитражный суд Нижегородской области завершил длившуюся почти 12 лет процедуру банкротства АО «Дзержинское оргстекло» (ДОС), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела.
В процессе разбирательства требования кредиторов превысили 1,7 млрд руб., в ходе конкурсного производства арбитраж удовлетворил их на 260,6 млн руб.
ДОС было учреждено в марте 2001 года на базе активов АО «Оргстекло» — на тот момент крупнейшего в стране производителя оргстекла, метакриловых мономеров и сополимеров, пленкообразующих продуктов, присадок к маслам. В конце 2004 года ДОС выкупило имущественный комплекс «Оргстекла» в рамках конкурсного производства последнего.
В 2010 году ДОС вошло в холдинг «Корунд» Якова Голдовского. На предприятии было возобновлено производство оргстекла. Выпуск метилметакрилата (промежуточный продукт для производства оргстекла) новый собственник прекратил, производство синильной кислоты — законсервировал. В феврале 2015 года суд ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, признав обоснованным требование ООО «Содействие» в размере 266,2 тыс. руб. В ноябре того же года ДОС было признано банкротом, а в 2017 году кредиторы проголосовали за прекращение деятельности завода.
За время процедуры банкротства на промплощадке ДОС появились новые арендаторы. Кроме того, более 20 га территории выкупила группа «Аурат», заявлявшая о намерениях построить завод по производству коагулянтов и флокулянтов для очистки воды с инвестициями около 14 млрд руб. Под эти планы планировалась разработка первого в регионе проекта промышленного комплексного развития территории.