Завершена многолетняя процедура банкротства «Дзержинского оргстекла»

В 2010 году ДОС вошло в холдинг «Корунд» Якова Голдовского. На предприятии было возобновлено производство оргстекла. Выпуск метилметакрилата (промежуточный продукт для производства оргстекла) новый собственник прекратил, производство синильной кислоты — законсервировал. В феврале 2015 года суд ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, признав обоснованным требование ООО «Содействие» в размере 266,2 тыс. руб. В ноябре того же года ДОС было признано банкротом, а в 2017 году кредиторы проголосовали за прекращение деятельности завода.