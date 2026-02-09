«Восток-1» задержался на старте

Московское АО «Аурат», выкупившее значительную часть территории бывшего завода-гиганта «Дзержинское оргстекло» под строительство завода по производству коагулянтов, задерживается с выходом на площадку. В 2023 году инвестор договорился с Нижегородской областью создать современное производство стоимостью около 14 млрд руб. Губернатор поручил подготовить для «Аурата» первый в регионе проект промышленного комплексного развития территории. Его назвали как космический корабль Юрия Гагарина — «Восток-1». Однако проект все еще не готов. По данным областных властей, инвестор еще составляет мастер-план, после которого надо будет оформлять документацию по планировке территории. Проблемы добавляет дефицит специалистов для промпредприятий в Дзержинске.

АО «Аурат» (Москва), в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме подписавшее с губернатором Глебом Никитиным соглашение о намерениях по строительству нового завода в Дзержинске, задерживается с началом строительно-монтажных работ. Инвестор декларировал планы по строительству современного производства коагулянтов и флокулянтов (веществ, используемых для очистки воды).

Объем инвестиций в этот проект оценивался в 14 млрд руб. При мощности производства в 200-–300 тыс. т реагентов в год АО «Аурат» пообещало создать в восточной промзоне Дзержинска 1,5 тыс. рабочих мест.

При подписании соглашения губернатор Глеб Никитин отмечал, что проект АО «Аурат» станет важным шагом для укрепления концепции Дзержинска как столицы отечественной химической промышленности. «На отрасль серьезно повлияли санкции, поэтому особое значение имеют новые предприятия, способные выпускать продукцию, потенциально интересную многим производствам. В этом направлении работают многие дзержинские предприятия. Только на территории нашей особой экономической зоны "Кулибин" появятся производства хлора, антикоррозийных концентратов, каустической соды, силикагелей, селиказолей и других веществ»,— говорил господин Никитин в 2023 году.

Готовясь к строительству завода, инвестор загодя приобретал участки под свой проект. Еще в конце 2022 года «Аурат» начал скупать земли и объекты на промплощадке обанкротившегося завода «Дзержинское оргстекло» (ДОС).

В общей сложности «Аурат» в процедуре банкротства приобрел почти 30 га территории советского завода-гиганта, около 15 тыс. кв. м старых зданий и сооружений, 1,8 км железнодорожной ветки и часть автомобильных дорог. На покупку этого имущества московский инвестор потратил около 76 млн руб.

Кроме того, как следует из данных ЕГРЮЛ, в 2026 году топ-менеджеры «Аурата» приобрели частное лакокрасочное производство ООО «Норта» на площадке ДОС.

В апреле 2024 года руководитель «Аурата» Степан Гетманцев на встрече предпринимателей с нижегородским губернатором попросил Глеба Никитина о поддержке своих инвестиционных планов. Глава региона поручил разработать пилотный проект комплексного развития промышленной территории. Судя по отчету об исполнении этого поручения, «Аурат» и нижегородские чиновники потратили больше года на разработку схемы размещения объектов и границ проекта КРТ, который был назван «Восток-1».

В нижегородском правительстве «Ъ-Приволжье» рассказали, что сейчас инвестор готовит мастер-план КРТ, в котором будут определены границы развития территории, охранные зоны коммуникаций, санитарно-защитные зоны существующих и проектируемых предприятий. Также при подготовке мастер-плана будет проведена оценка имущественных отношений.

«После предоставления в правительство Нижегородской области материалов мастер-плана будет продолжена работа по комплексному развитию данной территории.

Разработку документации по планировке территории, проектной документации и последующее строительство АО «Аурат» будет вести после завершения процедуры КРТ»,— пояснили в правительстве, не назвав примерные сроки строительства завода.

В АО «Аурат» на запрос о планах по строительству завода не ответили.

Собеседники «Ъ-Приволжье» в Дзержинске предположили, что московский инвестор не спешит выходить на стройплощадку из-за общей экономической нестабильности. У других инвесторов с гораздо меньшими вложениями, которые на ПМЭФ-2023 договаривались сотрудничать с регионом, дела идут быстрее. Например, компания «Аксис» (НПО «Красный октябрь») оформляет разрешение на ввод в эксплуатацию нового инструментального производства.

Кроме того, многие планы по развитию промышленных производств упираются в дефицит квалифицированных рабочих и инженеров.

В конце прошлого года гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко оценивал кадровую потребность предприятий — резидентов ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске в семь тысяч человек.

Президент ассоциации «Дзержинскхимрегион» Дмитрий Огородцев считает, что в целом Дзержинску необходимо около 11–12 тыс. рабочих. Даже если некоторые предприятия, приостанавливающие свои программы развития, сократят часть сотрудников, общую кадровую проблему это не решит. В этих условиях остается внедрять автоматизацию производств там, где она возможна, и развивать бесшовную программу образования, когда заводы активно сотрудничают с учебными заведениями по подготовке и переподготовке нужных им специалистов. Третий путь — трудовая миграция из других регионов. Но для этого Дзержинск должен предложить приезжим работникам комфортное жилье, детсады, школы и прочую социальную инфраструктуру, добавил Дмитрий Огородцев.

