Стартовали торги по долгу столичного «Салюс Лайф» перед банком из КЧР на 21,4 млн рублей

КБ «Развитие» лишился лицензии 10 октября 2016 года. Банк России объяснил это высокорискованной кредитной политикой, размещением средств в низкокачественные активы и падением достаточности капитала ниже 2%. Через полтора месяца суд признал банк банкротом и назначил АСВ конкурсным управляющим. В январе 2017 года регулятор сообщил, что временная администрация обнаружила признаки вывода активов через кредитование технических заемщиков и заемщиков, не способных вернуть деньги, примерно на 4 млрд руб. Кроме того, по ее оценке, перед отзывом лицензии из банка вывели ликвидное обеспечение по кредитам на сумму свыше 2,8 млрд руб. Активы банка оценивали не более чем в 2,7 млрд руб. при обязательствах свыше 5,5 млрд руб., в том числе перед гражданами — более 4,3 млрд руб.