Стартовали торги по долгу столичного «Салюс Лайф» перед банком из КЧР на 21,4 млн рублей
13.10.2026, 15:07
Агентство по страхованию вкладов выставило на публичное предложение права требования к ООО «Салюс Лайф» по двум кредитным договорам с обанкротившимся черкесским КБ «Развитие». Начальная цена лота — 21,43 млн руб., задаток — 3,22 млн руб. При этом в описании торгов указана задолженность в размере 49,55 млн руб.: стартовая цена составляет около 43% от этой суммы. Если покупателя не найдут, цена по графику снизится до 14,9 млн руб., или примерно 30% от обозначенного долга. Прием заявок должен начаться 14 октября и продлиться до 12 января 2027 года. Карточка торгов ссылается на данные Федресурса; организатором выступает АСВ, площадка — Российский аукционный дом.
В лот вошли требования по кредитному договорам от 23 апреля 2015 года и от 8 октября 2015 года. По второму договору московский арбитраж в ноябре 2017 года взыскал с «Салюс Лайф» 11 млн руб. основного долга, 2,67 млн руб. просроченных процентов и 484,7 тыс. руб. пеней, а также обратил взыскание на заложенное имущество. Суд установил, что банк перечислил заемщику 11 млн руб.; кредит выдавали на покупку недвижимости под 24% годовых. В извещении об уступке АСВ отдельно предупредило: срок предъявления исполнительного документа по этому решению истек. Это ограничивает практическую ценность требования и помогает объяснить дисконт к заявленной сумме долга.
КБ «Развитие» лишился лицензии 10 октября 2016 года. Банк России объяснил это высокорискованной кредитной политикой, размещением средств в низкокачественные активы и падением достаточности капитала ниже 2%. Через полтора месяца суд признал банк банкротом и назначил АСВ конкурсным управляющим. В январе 2017 года регулятор сообщил, что временная администрация обнаружила признаки вывода активов через кредитование технических заемщиков и заемщиков, не способных вернуть деньги, примерно на 4 млрд руб. Кроме того, по ее оценке, перед отзывом лицензии из банка вывели ликвидное обеспечение по кредитам на сумму свыше 2,8 млрд руб. Активы банка оценивали не более чем в 2,7 млрд руб. при обязательствах свыше 5,5 млрд руб., в том числе перед гражданами — более 4,3 млрд руб.
ООО «Салюс Лайф» зарегистрировано в Москве в 2011 году. Его юридический адрес находится в районе Хамовники, уставный капитал составляет 150 млн руб. Основной вид деятельности компании — аренда и управление недвижимостью. Торги проводит государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» — конкурсный управляющий КБ «Развитие», признанного банкротом в 2016 году. АСВ продает права требования по двум кредитным договорам с «Салюс Лайф»: начальная цена — 21,43 млн руб. при указанной в описании лота задолженности 49,55 млн руб. Пятигорск фигурирует в карточке торгов как адрес лота.