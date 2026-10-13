АвтоВАЗ открыл подписку на фургон Lada Largus

Оформление услуги полностью онлайн: после подачи заявки на сайте оператор помогает создать личный кабинет, где можно выбрать модель, комплектацию и опции. Сейчас сервис доступен в Москве и Санкт-Петербурге, но АвтоВАЗ планирует расширить географию и увеличить ассортимент моделей, включив в подписку весь модельный ряд Lada.