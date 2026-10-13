АвтоВАЗ открыл подписку на фургон Lada Largus
13.10.2026, 15:05
АвтоВАЗ расширил сервис подписки «LADA Легко» и добавил к седану Vesta фургон Lada Largus в комплектации «Комфорт». Теперь оформить подписку могут не только физлица, но и компании, включая представителей малого бизнеса, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.
Фургон Largus оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 л в сочетании с механической коробкой передач. «Это универсальное решение как для семьи, так и для повседневных рабочих задач»,— рассказали в компании.
Стоимость подписки для физлиц составляет 50,99 тыс. руб. в месяц, для юрлиц — 52,99 тыс. руб. При оформлении подписки на пять и более автомобилей бизнес-клиенты освобождаются от обеспечительного платежа.
Оформление услуги полностью онлайн: после подачи заявки на сайте оператор помогает создать личный кабинет, где можно выбрать модель, комплектацию и опции. Сейчас сервис доступен в Москве и Санкт-Петербурге, но АвтоВАЗ планирует расширить географию и увеличить ассортимент моделей, включив в подписку весь модельный ряд Lada.