Anthropic: компактные ИИ-модели смогут проникать в умные духовки и ТВ-приставки

«Мы ожидаем, что в будущем нас ждет множество агентов, работающих на самых разных типах оборудования, включая то, которое не находится под управлением человека»,— предостерегла компания. Она также призвала «стремиться к укреплению наших систем, чтобы затруднить распространение подобных репликаторов, но также готовиться к миру, в котором они останутся навсегда».