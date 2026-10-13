Удмуртия заняла 6-е место в рейтинге регионов ПФО по вкладу в нацразвитие страны

RAEX опубликовал списки по округам и топ-20 регионов по стране. Первое место в общефедеральном рейтинге занял Ханты-Мансийский автономный округ с 64 баллами. За год он сохранил свою позицию. Следом за ним расположился Татарстан, набравший 63 очка. Отметим, что в 2025-м он занимал лишь 4-ю строчку.