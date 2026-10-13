Удмуртия заняла 6-е место в рейтинге регионов ПФО по вкладу в нацразвитие страны
Годом ранее она занимала 12-ю позицию
13.10.2026, 14:53
Удмуртия оказалась на 6-м месте среди субъектов ПФО по вкладу в достижение целей национального устойчивого развития страны. «ЭКГ-рейтинг» определялся на основе трех групп критериев — экология (20%), кадры (40%) и государство (40%). Республика набрала 48 очков. За год она повысила свою позицию на шесть строчек. Такие данные опубликовали аналитики рейтингового агентства RAEX.
Эксперты оценивали 82 региона, используя 21 метрику в указанных группах. Сюда включались выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и воду, демографические факторы, самодостаточность бюджета региона, инвестиции в основной капитал и др. Ранкинг основывался на данных Росстата, Минфина РФ и других источников.
RAEX опубликовал списки по округам и топ-20 регионов по стране. Первое место в общефедеральном рейтинге занял Ханты-Мансийский автономный округ с 64 баллами. За год он сохранил свою позицию. Следом за ним расположился Татарстан, набравший 63 очка. Отметим, что в 2025-м он занимал лишь 4-ю строчку.
Среди регионов ПФО Татарстан оказался лидером. Вторую и третью строчки заняли Пермский край и Мордовия — по 58 и 53 очка. Аутсайдером здесь стала Самарская область, получившая лишь 37 баллов. За год ни один из названных субъектов не поменял своей позиции.