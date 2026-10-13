Чтобы деньги были целы
Жителям Всеволожского района объяснили, как сохранить сбережения в цифровой среде
13.10.2026, 15:22
В этом году АНО «Ресурсный центр "Фактор"» в Доме НКО Всеволожского района провела серию семинаров, посвященных управлению личным бюджетом и защите средств, а также возможностям получения государственной поддержки. Чтобы участвовать в семинарах, можно было прийти очно или присоединиться дистанционно, и жители района этим воспользовались, подтвердив тем самым, что вопросы финансовой безопасности и законного получения льгот по-прежнему остаются крайне актуальными.
Семинар, прошедший летом, 26 июня, был посвящен безопасности денег в цифровой среде. Основатель бухгалтерской компании «БПК» Светлана Наумкина рассказала жителям о современных схемах обмана, актуальных в этом году. Эксперт объяснила строгие правила удаленного управления банковскими счетами и составила четкий алгоритм действий на случай, если персональные данные уже попали к третьим лицам. Разбор реальных жизненных ситуаций помог участникам научиться распознавать угрозы на ранних этапах.
Осенью, 29 сентября, фокус внимания сместился на государственные программы поддержки и налоговые льготы. На этот раз участники учились законными способами увеличивать свой капитал. Организаторы семинара перевели сложные формулировки нормативных актов в понятные пошаговые инструкции. Жители Всеволожского района узнали об условиях льготного кредитования, получения субсидий и о порядке сбора документов для оформления финансирования.
Особый интерес и самые оживленные дискуссии вызвала тема личных финансов. Участников волновали вопросы оформления налоговых вычетов на лечение и образование детей. Также жители детально изучили программу долгосрочных сбережений, которая стала центральной темой обсуждения.
Обе встречи прошли в формате живого диалога: люди задавали множество вопросов и получали конкретные ответы для своих ситуаций. Организаторы отмечают, что сочетание очного и дистанционного форматов позволило охватить широкую аудиторию и сделать полезные знания доступными для каждого.
Организаторы планируют продолжить серию семинаров для жителей района.