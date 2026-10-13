Чтобы деньги были целы

В этом году АНО «Ресурсный центр "Фактор"» в Доме НКО Всеволожского района провела серию семинаров, посвященных управлению личным бюджетом и защите средств, а также возможностям получения государственной поддержки. Чтобы участвовать в семинарах, можно было прийти очно или присоединиться дистанционно, и жители района этим воспользовались, подтвердив тем самым, что вопросы финансовой безопасности и законного получения льгот по-прежнему остаются крайне актуальными.