Посольство предупредило россиян об обострении обстановки на Маврикии

Беспорядки на Маврикии начались после того, как сотрудник полиции выстрелил в 27-летнюю женщину. Она была госпитализирована, но выжила. Вечером 12 октября протестующие заблокировали дороги в некоторых районах страны. Сегодня на Маврикии закрыли часть школ. Премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам созвал экстренное заседание кабинета министров.