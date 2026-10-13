Посольство предупредило россиян об обострении обстановки на Маврикии
13.10.2026, 14:56
Посольство России на Маврикии призвало сограждан к осторожности из-за начавшихся на острове беспорядков. Россиянам советуют выбирать пути объезда районов в центральной и западной части острова.
«В связи с резко обострившейся социально-политической обстановкой на острове, настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости и посещения мест массового скопления людей»,— прокомментировали в диппредставительстве.
Посольство продолжает работать в штатном режиме. Обстановка на Маврикии напряженная, но контролируемая, рассказали «РИА Новости» в посольстве. «Информация о пострадавших в ходе беспорядков российских гражданах отсутствует»,— добавили там.
Беспорядки на Маврикии начались после того, как сотрудник полиции выстрелил в 27-летнюю женщину. Она была госпитализирована, но выжила. Вечером 12 октября протестующие заблокировали дороги в некоторых районах страны. Сегодня на Маврикии закрыли часть школ. Премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам созвал экстренное заседание кабинета министров.
Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что сегодня обстановка стабилизировалась. По данным РСТ, беспорядки не затронули туристические районы. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что жалоб от российских туристов не поступало. В АТОР уточнили, что с утра из-за расчистки дорог не состоялась часть экскурсий, потому что некоторые сотрудники не сумели вовремя добраться до работы.