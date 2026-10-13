Проезд в Кисловодске подорожает до 40 рублей с 15 октября
13.10.2026, 14:34
Перевозчики Кисловодска уведомили администрацию города о намерении поднять стоимость поездки на муниципальных маршрутах с 35 до 40 руб. Новую цену планируют ввести 15 октября 2026 года, говорится в сообщении пресс-службы мэрии города-курорта.
Прибавка составит 5 руб., или 14,3%. Для пассажира, который ездит на работу и обратно 20 дней в месяц, расходы при оплате каждой поездки по новому тарифу вырастут на 200 руб. — с 1,4 тыс. до 1,6 тыс. руб. Администрация сообщила, что льготы для отдельных категорий пассажиров сохранятся, но не уточнила, какие именно льготные тарифы действуют и как изменится стоимость поездок для тех, кто пользуется скидками.
Перевозчики объяснили пересмотр цены ростом затрат: изменением налогового законодательства, подорожанием топлива, запчастей и страхования, а также увеличением расходов на оплату труда. Расчеты себестоимости в сообщении не приводятся. Глава города Евгений Моисеев назвал эти расходы причиной, по которой перевозчикам стало трудно работать по прежнему тарифу, и выразил надежду, что повышение позволит улучшить обслуживание. Обязательств по обновлению транспорта, соблюдению расписания или конкретным показателям качества администрация не назвала.
Сейчас базовый тариф в 35 руб. подтверждают публикации о ценах на транспорт в Кисловодске за 2026 год и статистические данные за июнь. В июне в городе запустили оплату через геолокацию в смартфоне: по сообщению местных СМИ, с действовавшей скидкой такая поездка обходилась в 30 руб. Как эта система будет работать после предполагаемого повышения, администрация не уточнила.
Предыдущие пересмотры тарифа также связывали с ростом расходов перевозчиков. В декабре 2024 года поездка подорожала с 27 до 30 руб., а с начала 2025 года — с 30 до 35 руб. Тогда среди причин называли стоимость топлива, обслуживания и запчастей, а также расходы на зарплаты, страхование и кассовую технику.
В качестве сравнения мэрия привела тарифы в других городах Кавминвод: 45–50 руб. в Пятигорске, 45 руб. в Минеральных Водах и 40 руб. в Ессентуках, где, по словам Евгения Моисеева, ожидают повышения до 45 руб. Эти значения в сообщении не сопровождаются датой проверки или ссылками на решения соседних муниципалитетов.