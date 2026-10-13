Проезд в Кисловодске подорожает до 40 рублей с 15 октября

Сейчас базовый тариф в 35 руб. подтверждают публикации о ценах на транспорт в Кисловодске за 2026 год и статистические данные за июнь. В июне в городе запустили оплату через геолокацию в смартфоне: по сообщению местных СМИ, с действовавшей скидкой такая поездка обходилась в 30 руб. Как эта система будет работать после предполагаемого повышения, администрация не уточнила.