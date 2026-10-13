Минтранс: цена беспилотных грузоперевозок к 2035 году снизится на 8%
13.10.2026, 14:27
Минтранс представил прогноз экономического эффекта от внедрения беспилотных грузовиков. По оценке ведомства, к 2035 году стоимость грузоперевозок будет снижена минимум на 8%, экономия для грузоотправителей составит 108 млрд руб. в год.
В Минтрансе уточнили, что на трассе М-12 «Восток» в Московской области уже эксплуатируется порядка 100 беспилотных грузовиков. Глава Минтранса Андрей Никитин говорил ранее, что к 2035 году парк беспилотных грузовиков может вырасти до десятков тысяч единиц и сделать беспилотной до 25% логистики страны.