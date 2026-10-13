Минтранс: цена беспилотных грузоперевозок к 2035 году снизится на 8%

В Минтрансе уточнили, что на трассе М-12 «Восток» в Московской области уже эксплуатируется порядка 100 беспилотных грузовиков. Глава Минтранса Андрей Никитин говорил ранее, что к 2035 году парк беспилотных грузовиков может вырасти до десятков тысяч единиц и сделать беспилотной до 25% логистики страны.