Reuters: НАТО пересматривает технологические приоритеты с учетом опыта Украины

По словам Йонссона, сейчас беспилотники проникают на воздушное пространство стран на восточном фланге НАТО в «беспрецедентных масштабах». «Действительно начинаешь думать по-новому, когда дело доходит до угроз, которые можно увидеть своими глазами»,— пояснил он. Глава NIF рассказал, что самые востребованные технологии — те, которые позволяют засекать, отслеживать и нейтрализовать беспилотники, а также те, с помощью которых можно вести из космоса наблюдение, разведку и рекогносцировку.