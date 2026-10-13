Reuters: НАТО пересматривает технологические приоритеты с учетом опыта Украины
13.10.2026, 14:39
Североатлантический альянс пересматривает свои технологические приоритеты в сфере обороны с учетом особенностей военного конфликта на Украине. Первоочередное внимание уделяется системам противодействия беспилотникам и системам космического наблюдения. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава Инновационного фонда НАТО (NIF) Ари Йонссон, который присутствовал на открытии нового офиса фонда в Варшаве.
По словам Йонссона, сейчас беспилотники проникают на воздушное пространство стран на восточном фланге НАТО в «беспрецедентных масштабах». «Действительно начинаешь думать по-новому, когда дело доходит до угроз, которые можно увидеть своими глазами»,— пояснил он. Глава NIF рассказал, что самые востребованные технологии — те, которые позволяют засекать, отслеживать и нейтрализовать беспилотники, а также те, с помощью которых можно вести из космоса наблюдение, разведку и рекогносцировку.
Объясняя причину открытия нового офиса в Польше, глава NIF заявил, что у этой страны «высокие расходы на оборону, открытость к инновациям и сильная инженерная база». Расширение присутствия фонда позволит, по словам Йонссона, находить не только традиционных оборонных подрядчиков, но и других инновационных разработчиков.
Инновационный фонд НАТО — фонд венчурного капитала, созданный в 2022 году для поиска, поддержки и коммерциализации новейших научных разработок, которые могут быть полезны для коллективной безопасности. Сейчас его поддерживают 24 государства мира. Объем фонда на данный момент составляет €1 млрд.