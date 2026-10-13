Володина избрали сопредседателем межпарламентской группы Межпарламентского союза
13.10.2026, 14:25
Госдума на заседании 13 октября избрала председателя палаты Вячеслава Володина сопредседателем Межпарламентской группы России, которая представляет страну в Межпарламентском союзе. Депутат Евгений Попов избран заместителем сопредседателя группы.
Межпарламентский союз основан в 1889 году и объединяет 180 государств-участников. Глава думского комитета по международным делам Петр Толстой отметил, что по сложившейся традиции посты сопредседателей межпарламентской группы занимают главы обеих палат российского парламента.