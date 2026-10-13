В свердловском заксобрании потребовали запретить курить новым депутатам
13.10.2026, 14:19
Депутат законодательного собрания Свердловской области с 2016 года от «Единой России» Владимир Радаев потребовал от нового спикера Дмитрия Жукова («Единая Россия») запретить впервые избравшимся политикам курить в здании регионального парламента. В ходе первого заседания единоросс напомнил, что с 2021 года из 50 депутатов курил только исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин. «Я понимаю, он директор производства, но сегодня невозможно стоять, давайте Рощупкину оставим возможность курить, а новичкам запретим. Невозможно в коридоре стоять, пусть бросают»,— призвал господин Радаев председателя.
Однопартйицев политика возмутила его инициатива, в связи с чем они предложили спикеру «научить курить Радаева». Дмитрий Жуков согласился, что в заксобрании необходимо сохранить прежние правила по курению и пообещал поискать отдельную комнату для курящих.
В конце заседания господин Жуков предложил включить курящих депутатов в волейбольную команду заксобрания после обращения депутата Петра Соколюка («Единая Россия»), который пожаловался на нехватку спортивных политиков. «Мы не можем набрать шесть мужчин, играем мужской и женской командой против мужских»,— пояснил он. По словам господина Соколюка, депутаты ежеквартально соревнуются с командами чиновников из правительства региона и мэров на площадке лечебно-оздоровительного комплекса «Гранатовая бухта», однако с 2021 года так и не смогли завоевать призовые места. «Это говорит о том, что смысл этим заниматься? Спорт для того, чтобы побежать, а не был какой-то процесс»,— подчеркнул единоросс.
По итогам голосования на выборах 18-20 сентября «Единая Россия» увеличила свою фракцию в новом созыве с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух. Впервые мандаты депутатов заксобрания получили 20 политиков из 50: 12 от «Единой России», три — от КПРФ, по два — от ЛДПР и «Новых людей», один — от «Справедливой России».
На этом же заседании депутаты впервые за 15 лет избрали председателем заксобрания вместо Людмилы Бабушкиной («Единая Россия») руководителя исполнительного комитета регионального отделения «Единой России» Дмитрия Жукова. Он подчеркнул, что перед ними стоят «масштабные задачи».