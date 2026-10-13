В свердловском заксобрании потребовали запретить курить новым депутатам

В конце заседания господин Жуков предложил включить курящих депутатов в волейбольную команду заксобрания после обращения депутата Петра Соколюка («Единая Россия»), который пожаловался на нехватку спортивных политиков. «Мы не можем набрать шесть мужчин, играем мужской и женской командой против мужских»,— пояснил он. По словам господина Соколюка, депутаты ежеквартально соревнуются с командами чиновников из правительства региона и мэров на площадке лечебно-оздоровительного комплекса «Гранатовая бухта», однако с 2021 года так и не смогли завоевать призовые места. «Это говорит о том, что смысл этим заниматься? Спорт для того, чтобы побежать, а не был какой-то процесс»,— подчеркнул единоросс.