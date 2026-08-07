Гимнастке из Воронежа Мельниковой задерживают выдачу визы на чемпионат Европы

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из Воронежа Ангелина Мельникова не получила визу в Хорватию за два дня до вылета на чемпионат Европы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Михайлова / Федерация гимнастики России Фото: Елена Михайлова / Федерация гимнастики России

Женский турнир пройдет с 13 по 16 августа, мужской — с 19 по 23 августа в Загребе. Результаты соревнований должны определить участников чемпионата мира. На мировом первенстве разыграют первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

В пресс-службе Федерации гимнастики России (ФГР) заявили, что воспринимают «избирательную выдачу виз как фактическое устранение одного из главных конкурентов». Резервные спортсменки и другие члены российской команды уже получили право на въезд в страну, тогда как лидеры женской сборной — нет. При этом официальных отказов в выдаче виз не поступало.

В ФГР отметили, что уже уведомили управляющие организации World Gymnastics и European Gymnastics о произошедшем и намерены отстаивать участие спортсменов в соревнованиях.

Помимо Ангелины Мельниковой, визы в Хорватию задерживают еще шести спортсменам, включая двоих представителей мужской сборной, а также тренеру Юрию Куксенкову и врачу Сергею Гулевскому. В частности, в списке не получивших право на въезд в Хорватию — чемпионка Олимпийских Игр в Токио Виктория Листунова и многократная чемпионка России Анна Калмыкова.

В июне стало известно, что Ангелина Мельникова отказалась от участия в чемпионате России в 2026 году по состоянию здоровья. Свое решение она объяснила желанием подойти к чемпионату Европы в оптимальной физической форме и «уверенной в своем теле».

UPD: ФГР сообщила, что посольство Хорватии в Москве официально уведомило об отказе в выдаче виз девяти из 65 членов российской делегации по спортивной гимнастике. Именно этим спортсменам и сопровождающим задерживали оформление.

Кабира Гасанова