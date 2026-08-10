Гимнастка из Воронежа Ангелина Мельникова получила визу для участия в чемпионате Европы

Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова получила визу для участия в чемпионате Европы в Загребе. Хорватская сторона пересмотрела ранее принятое решение и выдала въездные документы четырем из девяти членов сборной России по спортивной гимнастике. Об этом сообщила Федерация гимнастики России (ФГР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Михайлова / Федерация гимнастики России Фото: Елена Михайлова / Федерация гимнастики России

Разрешение на въезд также получили Анна Калмыкова, заявленная в основной состав женской сборной, и резервные гимнасты Лейла Васильева и Алексей Усачев. Мельникова и Калмыкова вылетают в Загреб на европейское первенство уже сегодня. Усачев отправится в Хорватию с мужской командой в конце недели.

Отказы сохранены в силе для остальных пяти членов сборной. В этом списке — олимпийская чемпионка Игр в Токио Виктория Листунова, гимнасты Сергей Найдин и Евгений Кисель, а также тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский.

Женский турнир пройдет в Загребе с 13-го по 16 августа, мужской — с 19-го по 23 августа. Итоги соревнований определят участников чемпионата мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 2028 года.

На прошлой неделе стало известно, что олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова не получила визу в Хорватию за два дня до вылета на чемпионат Европы. Впоследствии сообщалось, что посольство Хорватии в Москве официально уведомило об отказе в выдаче виз девяти из 65 членов российской делегации по спортивной гимнастике, в том числе Мельниковой.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что Ангелина Мельникова пропустит чемпионат России по состоянию здоровья. Свое решение она объяснила желанием подойти к чемпионату Европы в оптимальной физической форме.

Кабира Гасанова