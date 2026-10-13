«Показывали европейцы в основном концепт-кары»

Солировали на выставке, конечно же, европейские компании. Что они могут сегодня противопоставить напору из Поднебесной? Совершенно верно, ностальгию, важную составляющую харизмы любого бренда. Ну и конечно же, красоту в ее старосветском понимании. Понятное дело, что показывали европейцы в основном не серийные модели (тут им удивить особенно нечем), а концепт-кары. То есть автомобиль-мечту, этакой антипод машине-гаджету, на которой поездил, выкинул и забыл.