«Показывали европейцы в основном концепт-кары»
Дмитрий Гронский — о старте Парижского автосалона
13.10.2026, 14:48
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В столице Франции открылся Парижский автосалон. Он и раньше был важнейшим событием в автоиндустрии, прежде всего европейской. А сегодня, когда презентации новых моделей смещаются в онлайн, оффлайновые выставки умирают, а вектор автомобилестроения уехал в сторону Китая, мероприятие, которое традиционно проходит в выставочном комплексе у Версальских ворот, теперь важно вдвойне.
Солировали на выставке, конечно же, европейские компании. Что они могут сегодня противопоставить напору из Поднебесной? Совершенно верно, ностальгию, важную составляющую харизмы любого бренда. Ну и конечно же, красоту в ее старосветском понимании. Понятное дело, что показывали европейцы в основном не серийные модели (тут им удивить особенно нечем), а концепт-кары. То есть автомобиль-мечту, этакой антипод машине-гаджету, на которой поездил, выкинул и забыл.
Пожалуй, самый характерный пример — Alfa Romeo Cuorerosso. С одной стороны, это традиционное для марки спортивное купе. С другой, дверей у автомобиля четыре: по каждому борту створки распахиваются друг навстречу другу, как у Rolls-Royce. Интерьер концепта отсылает к Alfa Romeo 33 Stradale 1967 года, но только без архаики, с экранами — все как сейчас принято.
Еще одна новинка — Fiat Multiplay. Во второй половине прошлого века у марки была модель Multipla, но тут ее название трансформировали, чтобы подчеркнуть, что будь эта машина серийной, владелец мог бы поиграть в ее трансформации. Сдвижная задняя часть крыши вместе с третьим рядом сидений перемещается вперед, превращая семейный автомобиль в четырехместный пикап с открытой грузовой платформой.
Наконец, еще одна ностальгическая машина — это Citroen 2СV. Оригинальная микролитражка выпускалась огромными тиражами с 1948-го по 1990-е годы. Сегодня дизайнеры не только переосмыслили в современном стиле культовый автомобиль, но и снабдили его забавной опцией: встроенные в двери отсеками для яиц — отсылка к первоначальной концепции 2CV, согласно которой он должен был перевозить корзину яиц по неровному полю без повреждений.