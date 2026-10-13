Врио главы Удмуртии посетовала в Совфеде на перекос налогов в пользу федбюджета

«Этот вопрос на самом деле нас давно и очень сильно беспокоит. Если посмотреть по итогам 2025 года, мы уплачиваем столько средств, сколько фактически уплачивают пять регионов ПФО»,— сказала глава Удмуртии. Год назад платежи республики в федеральный бюджет составили 340,9 млрд руб. Безвозмездные поступления остановились на отметке 34 млрд руб.