Врио главы Удмуртии посетовала в Совфеде на перекос налогов в пользу федбюджета
За девять месяцев республика направила в бюджет России свыше 70% сборов
13.10.2026, 13:42
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова обратила внимание на перекос налоговых платежей в пользу бюджета России. За январь—сентябрь 2026 года республика перечислила в федеральную казну 251,1 млрд руб. налоговых сборов, или 73%. Безвозмездные поступления в бюджет Удмуртии со стороны федерации составили 22,7 млрд руб. — 9% от указанной выше суммы. Об этом госпожа Абрамова рассказал на заседании комитета Совфеда по экономической политике.
«Этот вопрос на самом деле нас давно и очень сильно беспокоит. Если посмотреть по итогам 2025 года, мы уплачиваем столько средств, сколько фактически уплачивают пять регионов ПФО»,— сказала глава Удмуртии. Год назад платежи республики в федеральный бюджет составили 340,9 млрд руб. Безвозмездные поступления остановились на отметке 34 млрд руб.
Для сравнения, соотношение по Саратовской области составляет 119,7 и 61 млрд руб., по Чувашии — 77 и 36 млрд руб., по Пензенской области — 65,2 и 28,4 млрд руб., по Кировской области — 52 и 37,1 млрд руб., по Марий Эл — 26,6 и 27,8 млрд руб.
По словам госпожи Абрамовой, это обусловлено сбором значительного количества НДС и налога на прибыль на территории Удмуртии. Это она связала с тем, что предприниматели и крупные промпредприятия не сворачивают свои инвестпрограммы, несмотря на «непростую экономическую ситуацию».