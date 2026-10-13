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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Удмуртия

Абрамова попросила сенаторов помочь с капремонтом федеральной трассы

Регион просит сенаторов поддержать работы стоимостью 1,24 млрд руб.

13.10.2026, 13:29
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова предложила Совету Федерации поддержать финансирование капитального ремонта федеральной автодороги в республике. Стоимость необходимых работ оценивается в 1,241 млрд руб. По словам рукуводителя региона, самостоятельно выделить такую сумму республика пока не готова.
Ольга Абрамова выступила с предложением перед сенаторами во вторник, 13 октября. Она обратилась к верхней палате парламента с просьбой рассмотреть возможность финансовой поддержки дорожных работ.