Абрамова попросила сенаторов помочь с капремонтом федеральной трассы
Регион просит сенаторов поддержать работы стоимостью 1,24 млрд руб.
13.10.2026, 13:29
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова предложила Совету Федерации поддержать финансирование капитального ремонта федеральной автодороги в республике. Стоимость необходимых работ оценивается в 1,241 млрд руб. По словам рукуводителя региона, самостоятельно выделить такую сумму республика пока не готова.
Ольга Абрамова выступила с предложением перед сенаторами во вторник, 13 октября. Она обратилась к верхней палате парламента с просьбой рассмотреть возможность финансовой поддержки дорожных работ.