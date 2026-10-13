Объем госзакупок в Татарстане за восемь месяцев вырос до 349 млрд рублей
13.10.2026, 13:23
Объем государственных и корпоративных закупок в Татарстане за январь–август вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель увеличился с 312 млрд руб. до 349 млрд руб., сообщает РБК Татарстан со ссылкой на РТС-тендер.
Крупнейшим направлением стал строительный сектор, на который пришлось около 70% рынка закупок. За отчетный период провели 3,3 тыс. тендеров на общую сумму 242,8 млрд руб. Основные расходы связаны со строительством дорог и зданий, а также со строительно-монтажными работами. По данным РТС-тендер, шесть крупнейших организаций отрасли обеспечили около 60% общего объема закупок в республике.
Второе место по объему заняла продукция обрабатывающей промышленности: заказчики провели 38,8 тыс. торгов и заключили договоры на 62,7 млрд руб.