Объем госзакупок в Татарстане за восемь месяцев вырос до 349 млрд рублей

Крупнейшим направлением стал строительный сектор, на который пришлось около 70% рынка закупок. За отчетный период провели 3,3 тыс. тендеров на общую сумму 242,8 млрд руб. Основные расходы связаны со строительством дорог и зданий, а также со строительно-монтажными работами. По данным РТС-тендер, шесть крупнейших организаций отрасли обеспечили около 60% общего объема закупок в республике.