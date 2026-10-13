Продажи антидепрессантов в Адыгее выросли на 34% за год
13.10.2026, 12:06
Аптечные продажи антидепрессантов в Республике Адыгея за январь—июль 2026 года достигли 41 989 470 руб., увеличившись на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В упаковках продажи выросли на 29% — с 32 872 до 42 491, сообщили «Ъ-Кубань» в маркетинговом агентстве DSM Group.
За семь месяцев 2025 года жители республики приобрели антидепрессанты на 31,2 млн руб. Всего за год денежный объем продаж увеличился на 10,7 млн руб.
Наибольшую долю продаж в денежном выражении занял бренд «Ципралекс» — 13,8%. Далее следуют «Триттико» с долей 11,0% и «Велаксин» — 9,2%. В пятерку наиболее продаваемых брендов также вошли «Дулоксента» (8,8%) и «Феварин» (7,9%).
Рост продаж наблюдался и в других регионах юга России. В Ростовской области аптечные продажи антидепрессантов за семь месяцев увеличились на 41% в денежном выражении, до 398,9 млн руб., в Ставропольском крае — на 44%, до 175,8 млн руб., в Краснодарском крае — на 51%, до 674,1 млн руб.
Профильные специалисты связывают такую динамику с ростом выявляемости патологий и переходом к более продолжительным курсам терапии, а также с преодолением психологического барьера перед психиатром. Врачи констатируют «омоложение» аудитории клиник и предостерегают людей от самолечения.