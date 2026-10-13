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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Продажи антидепрессантов в Адыгее выросли на 34% за год

13.10.2026, 12:06
Аптечные продажи антидепрессантов в Республике Адыгея за январь—июль 2026 года достигли 41 989 470 руб., увеличившись на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В упаковках продажи выросли на 29% — с 32 872 до 42 491, сообщили «Ъ-Кубань» в маркетинговом агентстве DSM Group.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

За семь месяцев 2025 года жители республики приобрели антидепрессанты на 31,2 млн руб. Всего за год денежный объем продаж увеличился на 10,7 млн руб.
Наибольшую долю продаж в денежном выражении занял бренд «Ципралекс» — 13,8%. Далее следуют «Триттико» с долей 11,0% и «Велаксин» — 9,2%. В пятерку наиболее продаваемых брендов также вошли «Дулоксента» (8,8%) и «Феварин» (7,9%).
Рост продаж наблюдался и в других регионах юга России. В Ростовской области аптечные продажи антидепрессантов за семь месяцев увеличились на 41% в денежном выражении, до 398,9 млн руб., в Ставропольском крае — на 44%, до 175,8 млн руб., в Краснодарском крае — на 51%, до 674,1 млн руб.
Профильные специалисты связывают такую динамику с ростом выявляемости патологий и переходом к более продолжительным курсам терапии, а также с преодолением психологического барьера перед психиатром. Врачи констатируют «омоложение» аудитории клиник и предостерегают людей от самолечения.
Подробнее — читайте в материале «Тревога кормит аптеку».

Нурий Бзасежев