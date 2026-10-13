Продажи антидепрессантов в Адыгее выросли на 34% за год

Рост продаж наблюдался и в других регионах юга России. В Ростовской области аптечные продажи антидепрессантов за семь месяцев увеличились на 41% в денежном выражении, до 398,9 млн руб., в Ставропольском крае — на 44%, до 175,8 млн руб., в Краснодарском крае — на 51%, до 674,1 млн руб.