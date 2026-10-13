В трех районах Саратовской области высадят 938 га лесополос

Зампред правительства — министр сельского хозяйства региона Василий Котов рассказал, что лесополосы общей площадью 938 га высадят в Озинском, Перелюбском и Дергачевском районах. Кроме этого, насаждения создадут на участках сельхозпроизводителей. Специалисты будут использовать два вида деревьев — вяз и робинию.