В трех районах Саратовской области высадят 938 га лесополос
Специалисты будут использовать вяз и робинию
13.10.2026, 11:48
В Саратовской области выбрали три района, где создадут лесные защитные насаждения. О сохранении почвы и борьбе с опустыниванием сегодня шла речь на заседании аграрного комитета областной думы, сообщает «Глушь медиа».
Зампред правительства — министр сельского хозяйства региона Василий Котов рассказал, что лесополосы общей площадью 938 га высадят в Озинском, Перелюбском и Дергачевском районах. Кроме этого, насаждения создадут на участках сельхозпроизводителей. Специалисты будут использовать два вида деревьев — вяз и робинию.
В конце августа губернатор Роман Бусаргин сообщал о планах увеличить объемы ежегодных лесопосадок в регионе. Осенью 2026 года в Саратовской области высадят 1,3 тыс. га леса. Для обеспечения собственным посадочным материалом в регионе перестроена работа лесхозов, они получили средства на новое оборудование и модернизацию систем. Объем ежегодной высадки леса сейчас составляет не менее 4 тыс. га.