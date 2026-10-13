Котельная новосибирского «Зеленого бора» не готова к отопительному сезону
13.10.2026, 11:42
Мэрия Новосибирска планирует объявить режим повышенной готовности в микрорайоне «Зеленый бор». Проект соответствующего постановления опубликован на официальном сайте муниципалитета.
Причиной является неготовность локальной котельной к отопительному сезону. Это может привести к «возникновению чрезвычайной ситуации, связанной с невозможностью обеспечения гарантированного качества теплоснабжения для отопления семи многоквартирных домов», говорится в документе. В проекте постановления содержится поручение МУП «Энергия» организовать работы по подготовке котельной к запуску теплоснабжения.
«Зеленый бор» находится в Октябрьском районе Новосибирска. В его домах насчитывается в общей сложности более 200 квартир. Микрорайон отапливается газовой котельной.