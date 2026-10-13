Котельная новосибирского «Зеленого бора» не готова к отопительному сезону

Причиной является неготовность локальной котельной к отопительному сезону. Это может привести к «возникновению чрезвычайной ситуации, связанной с невозможностью обеспечения гарантированного качества теплоснабжения для отопления семи многоквартирных домов», говорится в документе. В проекте постановления содержится поручение МУП «Энергия» организовать работы по подготовке котельной к запуску теплоснабжения.