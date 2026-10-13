Павел Выменец покинул пост главы ГСУ СКР по Петербургу
13.10.2026, 11:16
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Павла Выменца от должности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает «Фонтанка».
Павел Выменец переедет в Москву, где займет пост заместителя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Исполнять обязанности руководителя петербургского ГСУ СК будет Виктор Козлов.
Генерал-лейтенант юстиции Павел Выменец начал карьеру в Петербурге в 2001 году, поступив на службу следователем Петербургской авиатранспортной прокуратуры. На протяжении следующих 25 лет он работал в городе на Неве.
Официально должность руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Выменец занял в июне 2025 года.