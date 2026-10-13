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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Северо-Запад

Павел Выменец покинул пост главы ГСУ СКР по Петербургу

13.10.2026, 11:16
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Павла Выменца от должности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает «Фонтанка».
Павел Выменец станет заместителем Александра Бастрыкина

Павел Выменец станет заместителем Александра Бастрыкина

ГСУ СК по Петербургу

Павел Выменец переедет в Москву, где займет пост заместителя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Исполнять обязанности руководителя петербургского ГСУ СК будет Виктор Козлов.
Генерал-лейтенант юстиции Павел Выменец начал карьеру в Петербурге в 2001 году, поступив на службу следователем Петербургской авиатранспортной прокуратуры. На протяжении следующих 25 лет он работал в городе на Неве.
Официально должность руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Выменец занял в июне 2025 года.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор