Только четверть ижевчан считают город перспективным для карьеры

В целом по сравнению с 2025 годом доля жителей, считающих свой город лучшим для карьеры, снизилась в 34 из 37 исследованных мегаполисов. Наиболее заметное падение зафиксировано в Екатеринбурге — с 53% до 44%, Краснодаре — с 47% до 39% и Набережных Челнах — с 44% до 36%.