Только четверть ижевчан считают город перспективным для карьеры
В Ижевске 55% опрошенных не видят карьерных перспектив
13.10.2026, 10:58
Лишь 25% экономически активных жителей Ижевска считают родной город лучшим местом для карьерного роста и увеличения дохода. Не согласны с такой оценкой 55% опрошенных, еще 20% затруднились с ответом. Такие данные приводит SuperJob по итогам опроса более 20 тыс. жителей российских мегаполисов.
По доле положительных оценок Ижевск уступает большинству городов рейтинга. Лидирует Москва, где карьерные перспективы высоко оценивают 66% респондентов. На втором месте — Казань и Санкт-Петербург (по 49%), далее следуют Тюмень (45%) и Екатеринбург (44%). В топ-7 также вошли Краснодар (39%), Владивосток (38%) и Набережные Челны (36%).
В целом по сравнению с 2025 годом доля жителей, считающих свой город лучшим для карьеры, снизилась в 34 из 37 исследованных мегаполисов. Наиболее заметное падение зафиксировано в Екатеринбурге — с 53% до 44%, Краснодаре — с 47% до 39% и Набережных Челнах — с 44% до 36%.
В SuperJob связывают изменение оценок с ситуацией на рынке труда: за год количество вакансий сократилось на 17%, а резюме стало на 28% больше. Рост конкуренции за рабочие места, по оценке сервиса, требует от соискателей времени на адаптацию.
Наименее перспективным для карьеры свой город считают жители Ульяновска: положительно ответили лишь 14% опрошенных. В Волгограде и Липецке этот показатель составил по 17%, в Тольятти — 19%, в Оренбурге — 20%.