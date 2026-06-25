Ученые подтвердили обнаружение возможных следов древней микробной жизни на Марсе
В осадочных породах в кратере Езеро на Марсе обнаружены сложные углеродные соединения, которые могут быть результатом биологических процессов. Об этом сообщили ученые Планетологического института в Аризоне (США). Они удаленно обследовали собранные в 2024 году образцы пород с помощью ультрафиолетового лазера марсохода Perseverance, который, собственно, и собрал сами породы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Фото: JPL-Caltech / ASU / MSSS / NASA
Как отмечает руководитель исследования Эшли Мерфи, обнаруженный в породах макромолекулярный углерод «может происходить из биологических источников, таких как ископаемое органическое вещество, например, в микробных матах, многослойных сообществах микроорганизмов, или в угле».
Ученые отмечают, что это не служит 100-процентным доказательством существовавшей когда-то на Марсе жизни. По их словам, сложные углеродные молекулы могут образовываться и без участия живых организмов в результате химических реакций между водой и горными породами или могут быть занесены метеоритом. Более точно об их происхождении можно будет судить после того, как образцы будут доставлены на Землю.
Ранее марсоход Curiosity находил углеродные соединения в кратере Гейл, который расположен в 3,2 тыс. км от кратера Езеро.
Исследования Марса с целью поиска признаков жизни проводятся уже десятилетия. В 1965 году космический аппарат Mariner 4 стал первым, кто передал снимки Красной планеты с близкого расстояния, после чего ученые пришли к выводу о примитивных формах жизни. Марсоход Curiosity, предшественник Perseverance, также находил на Марсе «строительные блоки жизни» – органические и химические вещества, включая предшественники ДНК и РНК, а также кристаллы чистой серы. Эти находки подогревают интерес к изучению химических предпосылок для поддержания жизни на планете.
Помимо органических соединений, марсоход Perseverance, который начал свою миссию в кратере Езеро в феврале 2021 года, уже обнаруживал на Марсе минеральные отложения, которые могут свидетельствовать о существовании микробной жизни. Ученые NASA также установили, что красный цвет Марса указывает на то, что на нём в прошлом были холодные и влажные условия, потенциально благоприятные для жизни. Кроме того, исследования показали, что в коре Марса содержится достаточно воды, чтобы наполнить океаны планеты.
Окончательное подтверждение наличия древней жизни на Марсе требует доставки образцов на Землю для детального анализа, что, по оценкам NASA, может произойти не ранее середины-конца 2030-х годов из-за финансовых трудностей. Наряду с этим, ученые также исследуют возможность внеземной жизни на экзопланетах, например, на K2-18b, где были обнаружены следы молекул, вырабатываемых фитопланктоном на Земле, хотя эти данные пока остаются предметом дискуссий и требуют подтверждения.