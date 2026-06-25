Ученые подтвердили обнаружение возможных следов древней микробной жизни на Марсе

В осадочных породах в кратере Езеро на Марсе обнаружены сложные углеродные соединения, которые могут быть результатом биологических процессов. Об этом сообщили ученые Планетологического института в Аризоне (США). Они удаленно обследовали собранные в 2024 году образцы пород с помощью ультрафиолетового лазера марсохода Perseverance, который, собственно, и собрал сами породы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JPL-Caltech / ASU / MSSS / NASA Фото: JPL-Caltech / ASU / MSSS / NASA

Как отмечает руководитель исследования Эшли Мерфи, обнаруженный в породах макромолекулярный углерод «может происходить из биологических источников, таких как ископаемое органическое вещество, например, в микробных матах, многослойных сообществах микроорганизмов, или в угле».

Ученые отмечают, что это не служит 100-процентным доказательством существовавшей когда-то на Марсе жизни. По их словам, сложные углеродные молекулы могут образовываться и без участия живых организмов в результате химических реакций между водой и горными породами или могут быть занесены метеоритом. Более точно об их происхождении можно будет судить после того, как образцы будут доставлены на Землю.

Ранее марсоход Curiosity находил углеродные соединения в кратере Гейл, который расположен в 3,2 тыс. км от кратера Езеро.

Алена Миклашевская