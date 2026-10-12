Отложенный Новый год
На Юге России замедлились ранние бронирования на предстоящие зимние праздники
12.10.2026, 12:42
Ранние бронирования новогоднего отдыха на Юге России замедлились: туристы стали внимательнее считать свои расходы. Туроператоры сокращают квоты на межсезонье на 50% по сравнению с прошлым годом и ждут более активных продаж в ноябре-декабре. На фоне дорогого размещения в Сочи и Красной Поляне часть путешественников рассматривает для отдыха регионы СКФО, где можно сократить бюджет за счет более коротких поездок и экскурсионных программ, отмечают опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты.
Ранние бронирования новогоднего отдыха на Юге России замедлились: туристы дольше выбирают направления и внимательнее считают расходы. Туроператоры сокращают квоты на межсезонье на 50% по сравнению с прошлым годом и ждут активизации продаж в ноябре-декабре. На фоне дорогого размещения в Сочи и Красной Поляне часть путешественников рассматривает Северный Кавказ, где можно сократить бюджет за счет более коротких поездок и экскурсионных программ. Такие данные в беседе с «Ъ-Кавказ» сообщили представители туриндустрии.
По данным участников рынка, опрошенных изданием, наиболее чувствительными к цене остаются направления с традиционно высоким праздничным спросом — Сочи и Красная Поляна. Одновременно путешественники рассматривают альтернативы на Северном Кавказе, где можно организовать короткую поездку с экскурсионной, гастрономической или оздоровительной программой.
При этом говорить о повсеместном падении ранних бронирований на новогодние даты на 50% пока некорректно. Такой показатель относится к сокращению квот отдельных туроператоров на межсезонье, а не ко всему праздничному периоду. Более выраженное снижение наблюдается в организованном экскурсионном сегменте: по данным компании «Ладья», продажи многодневных туров сократились более чем на 40%, тогда как спрос на однодневные экскурсии снизился примерно на 5%.
Туристы дольше принимают решение
Участники рынка связывают замедление ранних продаж не только с экономической неопределенностью, но и с изменением потребительского поведения. Покупатели дольше сравнивают варианты, оценивают итоговый бюджет и стремятся сохранить возможность изменить планы.
«Турист стал более рациональным, он считает бюджет, сравнивает варианты и хочет понимать, за что именно платит. Многие предпочитают не торопиться с покупкой, особенно если речь идет о поездке всей семьей»,— отмечает директор «Судаков Тревел» Наталья Судакова.
По ее словам, интерес к путешествиям сохраняется, но сам по себе запрос на направление еще не означает готовности к бронированию. Туристы могут пересматривать продолжительность отдыха, выбирать более доступное размещение или сокращать дополнительные расходы, не отказываясь от поездки в целом.
Госпожа Судакова также отмечает, что раннее бронирование не утратило актуальности, однако его преимущества теперь оцениваются иначе. Покупатели хотят не просто зафиксировать номер заранее, а понимать соотношение цены, качества, расположения и включенных услуг.
В Pegas Touristik в свою очередь считают, что активная фаза продаж новогодних туров по Югу России и Северному Кавказу еще впереди. По словам руководителя компании в Ростове-на-Дону и Северо-Кавказском федеральном округе Илоны Чиханацкой, значительная часть бронирований может прийтись на конец ноября и декабрь.
«Самая активная фаза бронирования туров по России начнется с конца ноября — декабря и будет продолжаться вплоть до наступления новогодних каникул»,— прогнозирует госпожа Чиханацкая.
Впрочем, участники рынка не считают ожидание скидок универсальной стратегией. По словам госпожи Судаковой, в востребованных объектах позднее решение может привести к сокращению выбора, а оставшиеся варианты не обязательно будут дешевле.
Конкуренция по цене
Для Краснодарского края ключевым вопросом остается динамика бронирований в ноябре и декабре. Сочи привлекает туристов развитой инфраструктурой и разнообразием развлечений, а Красная Поляна — горнолыжными трассами и зимним отдыхом. Однако в праздничные даты стоимость размещения и перевозки заметно влияет на решение о поездке.
По оценке представителя управляющей компании «Меридиан групп» и Ассоциации отельеров Республики Дагестан Казбека Гаджиева, размещение в четырехзвездочном отеле Сочи с завтраками на заезд 2 января 2027 года начинается примерно от 3,9 тыс. руб. в сутки на двоих. В Красной Поляне, по его оценке, цены начинаются от 11 тыс. руб. в сутки.
На горнолыжном направлении значение имеет не только стоимость номера, но и расходы на подъемники и другие услуги. По мнению участников рынка, в условиях повышенной ценовой чувствительности покупателей именно наполнение продукта может стать одним из инструментов конкуренции.
Кавказ как альтернатива
Высокая стоимость размещения в Сочи и Красной Поляне усиливает интерес к альтернативным направлениям. Дагестан, Кавказские Минеральные Воды и другие регионы Северного Кавказа предлагают экскурсионные, гастрономические и оздоровительные программы. Для жителей соседних регионов дополнительным преимуществом становятся короткие поездки на автомобиле.
При этом речь не обязательно идет о выборе самого дешевого отдыха. По словам господина Гаджиева, среди гостей Северного Кавказа есть спрос на четырехзвездочные гостиницы и индивидуальные экскурсии. В Pegas Touristik ожидают, что интерес к новогодним поездкам по региону будет как минимум не ниже прошлогоднего.
По оценке Илоны Чиханацкой, среди клиентов туроператора из Ростовской области на одно бронирование тура в Сочи сейчас приходится около 15 бронирований туров в Абхазию.
Согласно информации Pegas Touristik, новогодний тур в Дагестан продолжительностью четыре дня с проживанием, завтраками, обедами и экскурсиями стоит 32,9 тыс. руб. на человека. Годом ранее аналогичное предложение обходилось в 28,4 тыс. руб., но не включало обеды и один из мастер-классов.
По данным Казбека Гаджиева, размещение в четырехзвездочном отеле Дагестана с завтраками на заезд 2 января можно найти от 2,4 тыс. руб. в сутки на двоих. В Кавказских Минеральных Водах аналогичные предложения начинаются примерно от 3,9 тыс. руб.
Наталья Судакова считает, что говорить о массовом перетоке туристов из одного региона в другой пока преждевременно. По ее оценке, путешественники скорее расширяют круг рассматриваемых направлений и начинают обращать внимание на места, которые раньше не включали в список возможных вариантов.
Туроператоры сокращают квоты
Наиболее заметные количественные изменения участники рынка фиксируют не на сам Новый год, а в межсезонье. В Pegas Touristik сообщили о сокращении квот в отелях и на авиарейсах на ноябрь, декабрь вне новогодних праздников, а также постновогодние периоды, включая февраль и март, на 50% относительно прошлого года. Это решение связано с ожиданиями более слабого спроса в периоды, когда туристическая активность традиционно ниже. Оно не означает аналогичного сокращения продаж на новогодние даты.
В экскурсионном сегменте динамика также неоднородна. По данным «Ладьи», продажи организованных многодневных туров сократились более чем на 40%, тогда как спрос на однодневные экскурсии по расписанию из городов Кавказских Минеральных Вод снизился примерно на 5%.
Руководитель «Ладьи» Владислав Тимошенко связывает это с изменением модели потребления: туристы чаще приезжают самостоятельно, а экскурсии, трансферы и другие услуги приобретают по мере необходимости. Для организаторов комплексных программ это означает необходимость точнее прогнозировать спрос и адаптировать продукт.
По наблюдениям участников рынка, стремление сократить расходы не всегда приводит к переходу в более низкую категорию размещения. Часть туристов предпочитает провести в поездке меньше ночей, отказаться от дополнительных услуг или выбрать только часть экскурсионной программы.
По словам Казбека Гаджиева, средняя продолжительность бронирования в Дагестане в межсезонье составляет около трех ночей. При этом туристы, покупающие поездки через туроператоров, чаще бронируют четыре и более ночи и выбирают тарифы с завтраком.
Pegas Touristik также отмечает спрос на индивидуальную настройку туров: клиенты меняют даты, сокращают продолжительность поездки или просят включить в программу лишь отдельные экскурсии. По оценке госпожи Судаковой, для потребителя все важнее возможность подобрать поездку под собственный бюджет, а не просто выбрать самый дешевый пакет.
В ожидании зимнего сезона
На фоне осторожного поведения индивидуальных туристов корпоративный сегмент сохраняет более длинный горизонт планирования. По словам Илоны Чиханацкой, групповые заявки от 12-15 человек поступают заблаговременно, поскольку компаниям необходимо согласовать размещение, транспорт, программу мероприятий и праздничный банкет.
Для туроператоров такие заявки позволяют заранее планировать загрузку гостиниц и перевозки. В Дагестане часть отелей еще формирует программы новогодних банкетов и праздничных мероприятий, которые традиционно публикуются ближе к ноябрю. Отсутствие окончательной программы также может влиять на сроки принятия решений индивидуальными туристами.
Участники рынка пока не считают замедление ранних продаж достаточным основанием для вывода о провале новогоднего сезона. Pegas Touristik ожидает активизации бронирований в конце осени и начале зимы, а «Ладья» рассчитывает на восстановление части отложенного спроса.
Однако рассчитывать исключительно на поздний всплеск было бы рискованно, считают участники рынка. Если большое количество туристов начнет бронировать поездки одновременно, востребованные гостиницы и удобные варианты перевозки могут оказаться недоступны. Снижение ранней активности не гарантирует ни свободных мест, ни более низких цен в последние недели перед праздниками.
Для Сочи и Красной Поляны важнейшими факторами останутся стоимость размещения, доступность перевозки и ценность дополнительных услуг. Для Северного Кавказа — возможность предложить короткие поездки с насыщенной программой и понятным бюджетом.
По оценке Натальи Судаковой, внутренний туризм сохраняет потенциал, но рынок становится требовательнее: «Сегодня выигрывают те направления и компании, которые умеют предложить не просто поездку, а понятную ценность за разумные деньги. Турист не перестал хотеть отдыхать — он стал внимательнее выбирать, как именно это делать»,— резюмирует эксперт.