Отложенный Новый год

Наиболее заметные количественные изменения участники рынка фиксируют не на сам Новый год, а в межсезонье. В Pegas Touristik сообщили о сокращении квот в отелях и на авиарейсах на ноябрь, декабрь вне новогодних праздников, а также постновогодние периоды, включая февраль и март, на 50% относительно прошлого года. Это решение связано с ожиданиями более слабого спроса в периоды, когда туристическая активность традиционно ниже. Оно не означает аналогичного сокращения продаж на новогодние даты.