Прокуратура остановила подготовку к строительству в «Сосновом бору» Новосибирска
Обновлено13.10.2026, 10:41
Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву в связи с выявленными нарушениями при застройке территории в парке «Сосновый бор». Работы на этом объекте ведет ООО «Предприятие “Элтекс”», сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Правоохранители установили, что вырубка деревьев была проведена в парке не уполномоченным лицом, а работы по вертикальной планировке земельного участка начаты без правоустанавливающих документов на землю. «По результатам проверки незаконная деятельность на территории парка остановлена»,— говорится в сообщении.
Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре этого года стало известно о том, что «Предприятие “Элтекс”» построит у парка культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе здание научно-исследовательского института и спортивный комплекс. Общая площадь этой территории составит 340,9 га. В нее входят, в частности, ряд земельных участков по ул. Александра Невского, ул. Власова, ул. Объединения.
10 октября в Новосибирске прошел митинг против застройки «Соснового бора». По данным организаторов, в нем приняли участие около 200 человек.