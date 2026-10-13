Прокуратура остановила подготовку к строительству в «Сосновом бору» Новосибирска

Правоохранители установили, что вырубка деревьев была проведена в парке не уполномоченным лицом, а работы по вертикальной планировке земельного участка начаты без правоустанавливающих документов на землю. «По результатам проверки незаконная деятельность на территории парка остановлена»,— говорится в сообщении.